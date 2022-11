Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, prevede di donare la maggior parte della sua ricchezza, che ammonta a 124 miliardi di dollari, in beneficenza. L’uomo ha in programma di donarlo per la lotta ai cambiamenti climatici e al sostegno di “persone in grado di combattere le profonde divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità”. Lo ha affermato Bezos in un’intervista alla CNN, durante l’assegnazione del premio Bezos Courage and Civility Award a Dolly Parton, senza però fornire ulteriori dettagli.

Jeff Bezos dona il proprio patrimonio in beneficenza

Un primo piano di Jeff Bezos

Bezos ha detto che lui e la sua nuova partner, Lauren Sanchez, giornalista e filantropo, stanno cercando di trovare modi per donare questi soldi. L’uomo ha dichiarato: “La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile”.

Negli ultimi anni, Bezos ha messo sul tavolo circa 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico e proteggere il pianeta attraverso il Bezos Earth Fund, di cui è presidente esecutivo. Il fondatore di Amazon, che si è dimesso dalla carica di CEO della società di Seattle nel 2021, possiede circa il 10% del colosso dell’eCommerce, così come il Washington Post e la società di turismo spaziale Blue Origin.

