A Firenze la startup Kinoa Innovation Studio ha lanciato Kimap, un’app destinata a rivoluzionare l’accessibilità urbana per le persone disabili. Il progetto è una tecnologia tutta italiana: un navigatore intelligente che aiuta chi si sposta in sedia a rotelle a muoversi nelle città in piena autonomia e sicurezza, neutralizzando ogni tipo di ostacolo. Come? Grazie a una serie sempre aggiornata di mappe ed itinerari accessibili.

Kimap, Firenze ha un’app di innovazione inclusiva

Nato nel 2017 come piattaforma per eliminare le barriere architettoniche e informative, Kimap è un’app nativa iOS e Android disponibile in tutto il mondo, anche in lingua inglese. I creatori hanno usato l’analytics dei big data e l’intelligenza artificiale per realizzare un sistema che gestisce milioni di informazioni sull’accessibilità.

Questa mole di dati permette all’utente di vivere le città al 100%, ricevendo gratuitamente e in tempo reale tutti gli aggiornamenti e i percorsi migliori sull’accessibilità di strade, marciapiedi ed edifici. Il navigatore si aggiorna di continuo grazie agli algoritmi di auto-apprendimento, che permettono alla app di imparare dalla community che la utilizza, i Kimappers.

Kimap, navigazione brevettata per persone con disabilità motoria

Attualmente nella banca dati dell’app sono presenti informazioni sull’accessibilità di oltre 2,5 milioni di luoghi, di cui il 75% risulta accessibile o con accessibilità limitata. La versione 3.0 del navigatore ha inoltre adottato una logica di gamification, ovvero una metodologia che usa gli elementi del gioco (punti, badge e medagliette) per incentivare la partecipazione.

Far funzionare Kimap è semplice. L’utente deve scegliere il dispositivo per la mobilità che utilizza (sedia a rotelle, handcycle elettrico o scooter) e impostare la destinazione desiderata. Il navigatore si mette al lavoro e in poco tempo elabora e guida la persona lungo il tragitto migliore in base ad accessibilità, tempo e distanza.

Kimap, come funziona e che riconoscimenti ha

Kimap è un marchio registrato e nel 2022 ha ottenuto il brevetto riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il MIMIT (l’ex Ministero dello Sviluppo Economico) ha certificato l’app come l’unico metodo per determinare il percorso migliore per disabili motori usando uno smartphone. Kinoa Innovation Studio ha ottenuto altri preziosi riconoscimenti, anche a livello Europeo.

Dal 2017 ad oggi, la startup ha realizzato oltre 45 progetti di impatto sociale. Tra i suoi progetti di crowdmapping (la mappatura partecipativa) spiccano quelli di Limitless a Torino (persone a piedi, in bici e in carrozzina hanno costruito un percorso accessibile in pieno centro) e di Firenze for All per le vie principali del capoluogo toscano.

