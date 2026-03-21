La chiamano la Venezia del Nord ed è il viaggio che devi assolutamente organizzare: la città da fiaba

Se stai già pensando alla tua prossima vacanza, la primavera del 2026 potrebbe essere il momento perfetto per pianificare un viaggio in una delle città più affascinanti d’Europa: Bruges.

Con i suoi canali pittoreschi, le strade medievali e i paesaggi mozzafiato, questa cittadina belga si è guadagnata il soprannome di “Venezia del Nord“.

Sebbene le stagioni più fredde siano tradizionalmente associate a viaggi verso mete più calde, è proprio l’inverno e la primavera che svelano la magia di Bruges in tutto il suo splendore.

E con le tariffe convenienti delle compagnie aeree low-cost, è il momento ideale per concedersi una fuga romantica in una città da fiaba.

Bruges è famosa per la sua bellezza senza tempo, caratterizzata da romantici canali, ponti in pietra e affascinanti case fiamminghe che sembrano uscite direttamente da un racconto.

A pochi passi da Amsterdam e dalle coste del Mare del Nord, Bruges è una destinazione che offre una combinazione perfetta di storia, cultura e scenari naturali.

Se hai sempre sognato di passeggiare tra canali che riflettono le luci dei lampioni, questo è il posto che fa per te. Immagina di salire su un battello e percorrere le acque tranquille mentre il tramonto dipinge il cielo con colori magici. Un’esperienza da non perdere, soprattutto durante le ore dorate che regalano una vista spettacolare sul centro storico.

Cosa vedere e fare a Bruges: un tuffo nella storia e nella tradizione fiamminga

Bruges è una città che non smette mai di sorprendere, con la sua architettura medievale che sembra sospesa nel tempo.

Passeggiando per il centro, ti sembrerà di essere entrato in un film d’animazione, dove ogni angolo e ogni piazza raccontano una storia. Il cuore pulsante della città è il Markt, la piazza principale, che ospita numerosi edifici storici e offre una vista mozzafiato sulla Belfort, la torre campanaria alta 83 metri che domina l’intera area.

Una visita a Bruges non sarebbe completa senza un passaggio nelle antiche birrerie e nei negozi di cioccolato, dove è possibile assaporare le prelibatezze locali che sono una vera e propria istituzione.

La città è anche conosciuta per i suoi mercatini di Natale, che in inverno trasformano Bruges in un luogo da fiaba, con luci scintillanti e un’atmosfera calda e accogliente.

Tra i luoghi più romantici della città c’è il Minnewater, il “lago dell’amore”. Un angolo di pace che invita a fermarsi e godere della bellezza circostante, magari scattando una foto con la persona amata mentre vi godete il paesaggio.

Le case fiamminghe dai tetti appuntiti, i ponti medievali e i canali che tagliano la città come un filo d’acqua silenzioso, rendono ogni angolo perfetto per un’istantanea che ricorderai per sempre.

La primavera 2026 potrebbe essere l’occasione perfetta per visitare Bruges, una città che sa incantare e lasciare il segno, con la sua fusione di storia, cultura e bellezza naturale.

Se cerchi un viaggio romantico, una fuga dallo stress quotidiano o semplicemente una città da esplorare in tutta la sua autenticità, Bruges è senza dubbio una delle mete da mettere nella tua lista.