Le autorità dell’aviazione civile cinese hanno implementato una nuova misura di sicurezza che, a partire dal 28 giugno 2025, vieta il trasporto di power bank non certificati ‘3C’ o ritirati dal mercato sui voli domestici e internazionali. Questa decisione arriva in un contesto di crescente preoccupazione per gli incidenti legati al surriscaldamento delle batterie al litio, che hanno causato numerosi inconvenienti a bordo di voli commerciali. La certificazione ‘3C’ garantisce il rispetto degli standard di sicurezza nazionali, ed è un passo fondamentale per mitigare i rischi associati all’uso di batterie difettose in volo.

Incidenti recenti sottolineano la necessità di misure più rigide sulla sicurezza delle batterie al litio

Gli episodi di surriscaldamento delle batterie al litio non sono solo una preoccupazione teorica. Nel corso dell’anno, si sono verificati incidenti significativi, tra cui quelli su voli Air Busan in Corea del Sud e su Hong Kong Airlines, quest’ultimo costretto a un atterraggio d’emergenza. Tali eventi hanno messo in evidenza quanto pericolose possano essere le batterie difettose in ambiente aereo. Gli esperti sottolineano che piccoli difetti o cortocircuiti possono innescare incendi o fumo, compromettendo la sicurezza di tutti a bordo.

Requisiti di certificazione ‘3C’ e impatto sui produttori di power bank

La certificazione ‘3C’ è diventata un requisito essenziale per i power bank in Cina, garantendo che i prodotti rispettino gli standard di salute e sicurezza. Diverse aziende cinesi, tra cui i colossi come Anker e Romoss, hanno già ritirato dal mercato prodotti non conformi. Le autorità hanno anche sospeso la certificazione di alcuni produttori, segnalando un rigido controllo sulla qualità dei dispositivi immessi sul mercato. Questo cambiamento non solo rafforza la sicurezza, ma stimola anche i produttori a migliorare continuamente la qualità dei loro prodotti.

Prospettive e misure globali per il controllo delle batterie al litio in aviazione

Non solo la Cina, ma anche altre nazioni stanno adottando misure più severe per gestire il rischio delle batterie al litio nei voli. Le compagnie aeree internazionali richiedono sempre più frequentemente che i power bank siano trasportati nel bagaglio a mano e rimangano sotto controllo visivo. Ad esempio, la Southwest Airlines ha recentemente implementato politiche che impongono di mantenere i dispositivi di ricarica visibili durante l’uso a bordo. Negli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration (FAA) ha registrato un aumento significativo degli incidenti legati al surriscaldamento delle batterie, con una media di tre episodi ogni due settimane. Queste misure riflettono una crescente consapevolezza della necessità di proteggere i passeggeri e l’equipaggio dai potenziali pericoli associati alle batterie difettose.