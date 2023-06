Il calo della natalità è un tema molto dibattuto nel nostro paese. Negli ultimi anni, infatti, le nascite sono sempre più in diminuzione e ciò rappresenta una sfida per il futuro del nostro Paese. Tuttavia, una recente indagine – pubblicata da Il Sole 24 Ore – ha evidenziato come ci siano alcune città italiane che sono in controtendenza rispetto a questa situazione.

Secondo i dati ISTAT, infatti, sono ben 37 le città in cui il tasso di natalità è sopra la media nazionale. Inoltre, con i dati riferiti al 2021, si conferma che 14 di queste città stanno mostrando un aumento, rispetto a quanto accadeva prima della pandemia.

Le città italiane in cui si fanno più figli: la classifica

La provincia italiana con il tasso di natalità più alto – in riferimento all’anno 2021 – è Bolzano, dove è registrata una media di 1,72 figli per donna.

Tale città può vantare anche un altro primato, ossia essere l’unica provincia italiana ad aver mostrato un tasso di crescita positivo sia nel 2010 che nel 2019, prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19. Nel 2019, infatti, il dato registrato era pari a 1,71 figli per donna.

La provincia di Ragusa – in Sicilia – si posiziona al secondo posto nella classifica del tasso di natalità più alto, con una media di 1,45 figli per donna. Il dato è rimasto stabile dal 2010, ma ha subito un leggero calo rispetto all’anno precedente alla pandemia (1,37).

Al terzo posto, troviamo Trento, con un tasso di 1,42 figli per donna, in leggero calo rispetto al 2010 (1,65) ma uguale a quello del 2019.

Elevati tassi di natalità anche in altre città, sia del nord che del sud

Il tasso di natalità più alto in Italia non riguarda solo alcune province del Nord, come Cuneo e Novara nel Piemonte e diverse province della Lombardia, ma si estende a molte altre province italiane.

Alti livelli di natalità, infatti, secondo quanto leggiamo dai dati ISTAT, sono attribuibili anche a diverse città del sud e centro Italia, come Parma, Modena, Regio Emilia e, ancora, Latina, Crotone, Pescara, Napoli, Caserta, Barletta, Siracura, Agrigento, Trapani e Catania.

Questi dati ISTAT segnalano una leggera controtendenza rispetto al calo generale della natalità, tema al centro degli “Stati Generali della Natalità” che hanno visto la partecipazione di Papa Francesco e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

