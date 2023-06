Sarà lutto nazionale per Silvio Berlusconi, il quattro volte Presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset ed ex presidente del Milan morto all’età di 86 anni. I funerali si terranno nel Duomo della sua Milano, mentre online sta avvenendo un curioso fenomeno: impazzano le vendite dei gadget del Cavaliere. L’amato e detestato fondatore di Forza Italia ha fatto della comunicazione la sua forza e così nelle ultime ore eBay si è riempito di annunci di memorabilia.

Silvio Berlusconi, gadget a ruba su eBay

L’asta più clamorosa è quella per Napoli nel cuore, il CD di canzoni napoletane che Silvio Berlusconi ha inciso nel 2006 accompagnato dal chitarrista Michele Apicella. Prodotto da Prodigi e distribuito dall’etichetta Saifam Group, il disco è l’unica produzione contenente le canzoni scritte dall’ex premier in persona. Una copia sigillata del prezioso album è vendita alla cifra astronomica di 1.200 euro.

Non è da meno una cartolina autografata, con firma originale ed autentica. Si tratta di un pezzo ormai d’epoca perché realizzata per la prima storica campagna elettorale di Forza Italia, quella della discesa in campo dell’imprenditore. Il venditore la mette all’asta su eBay per un prezzo a partire da 439 euro.

Silvio Berlusconi

Il Milan di Berlusconi ha scritto pagine di storia del calcio italiano: 29 trofei vinti in 31 anni, tra cui otto scudetti, cinque Champions League e tanti fuoriclasse dagli olandesi Gullit e Van Basten a Shevchenko e Kakà. Le cartoline del Milan, con tanto di dedica e autografo autentico di Berlusconi, sono vendute su eBay da 350 a 750 euro.

Lo stesso venditore mette all’asta per 100 euro pure un altro pezzo forte: la lettera che Berlusconi inviò a milioni di italiani in occasione della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni regionali del 2000. Superano addirittura i 1.000 euro una copia autografata del libro L’Italia che ho in mente, accompagnata da una spilla di Forza Italia del 1994, e una cornice della campagna elettorale del 1994 con autografo del Presidente e la scritta “Viva la libertà!”.

Berlusconi è morto: impazzano le aste

Forza Italia occupa un posto di rilievo in questo commercio commemorativo dell’ex premier. Sulla piattaforma di aste si trovano in vendita tessere, bandiere, adesivi, spille, righelli, depliant, penne. Simboli iconici della propaganda politica berlusconiana. C’è persino un mazzo di carte di metà anni Duemila sulle quali campeggia il faccione sorridente del Presidente e la scritta: “La sinistra dice che tutto va male: lasciamola perdere”.

Ma i pezzi più costosi e ambiti di tutti sono una cassetta nuova di zecca e ancora sigillata dell’inno ufficiale di Forza Italia (quello composto da Renato Serio e arrangiato dal maestro Augusto Martelli) venduta a 1.800 euro e un orologio Zenith con quadrante in oro del 1993 firmato da Berlusconi. Prezzo di partenza: 4.500 euro.

