In Australia orientale, la crescente preoccupazione per la diffusione della ‘lumaca killer’ sta allarmando sia le autorità sanitarie che la popolazione. Questo mollusco è vettore del pericoloso parassita Angiostrongylus cantonensis, noto anche come verme polmonare del ratto.

Mentre i cani sono i principali bersagli di questo microrganismo, anche gli esseri umani possono esserne colpiti. Il parassita provoca gravi infiammazioni cerebrali, che possono portare a sintomi neurologici irreversibili. L’impatto del cambiamento climatico, con piogge frequenti che ampliano l’habitat delle lumache, sta aumentando il rischio di infezione in aree come Sydney e Brisbane.

Un problema in crescita: numeri e testimonianze

Uno studio recente dell’Università di Sydney ha rilevato 93 casi documentati di infezione nei cani tra il 2020 e il 2024. Tuttavia, la dottoressa Phoebe Rivory avverte che questo potrebbe essere solo “la punta dell’iceberg”, suggerendo un problema ben più ampio. La situazione è resa ancora più inquietante dal fatto che anche l’uomo può essere colpito, come dimostrano i 28 casi documentati in Australia tra il 1971 e il 2018. Un esempio tragico è quello di Sam Ballard, un giovane che, dopo aver ingerito una lumaca da giardino per sfida, ha subito gravi danni cerebrali e successivamente è deceduto.

Il ciclo di trasmissione del parassita

Il ciclo di trasmissione dell’Angiostrongylus cantonensis inizia nei ratti selvatici, che rilasciano le larve del parassita attraverso le feci. Lumache e limacce ingeriscono queste larve, diventando ospiti intermedi. Nei cani, l’infezione avviene accidentalmente, spesso attraverso l’ingestione di lumache o leccando erba bagnata.

Le larve, una volta nel corpo, possono migrare nel cervello, provocando condizioni gravi come la meningite eosinofila. Questo rende fondamentale la comprensione e l’interruzione del ciclo per prevenire ulteriori contagi.

Strategie di prevenzione e ruolo del clima

Poiché il cambiamento climatico contribuisce a espandere l’habitat delle lumache, le strategie di prevenzione diventano essenziali. Gli esperti raccomandano di lavare accuratamente frutta e verdura, impedire ai cani di accedere a zone umide o dove ci sono lumache, e utilizzare guanti durante il giardinaggio.

Queste misure sono cruciali, poiché una volta che il parassita raggiunge il cervello, le opzioni di trattamento sono limitate. La vigilanza e l’educazione restano strumenti fondamentali per proteggere sia gli animali domestici che gli esseri umani da questa minaccia emergente.