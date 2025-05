In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, il ruolo del Social Media Manager (SMM) è diventato cruciale per aziende e organizzazioni. Ciononostante, la professione continua a non ricevere il giusto riconoscimento normativo e istituzionale. Per affrontare questo vuoto, è stata fondata l’ANSMM – Associazione Nazionale Social Media Manager.

L’associazione si propone di tutelare e valorizzare la figura del SMM, una professione esercitata in vari contesti lavorativi. La sua fondazione risponde alla necessità di rappresentare e garantire i diritti dei professionisti che operano nei social network.

Post social su IG

La necessità di un’Associazione: Tutela e riconoscimento del Social Media Manager

Il presidente dell’ANSMM, Riccardo Pirrone, ha spiegato che la nascita dell’associazione risponde a un bisogno urgente di riconoscimento istituzionale per i Social Media Manager. Nonostante il loro ruolo centrale nella comunicazione aziendale e istituzionale, questi professionisti spesso affrontano condizioni di lavoro precarie e incerte. L’ANSMM mira a promuovere il riconoscimento del SMM come figura professionale a tutti gli effetti, offrendo una piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti e le sfide del settore.

Chi può aderire all’ANSMM e quali vantaggi offre l’iscrizione

L’associazione è aperta a tutti i professionisti che operano come Social Media Manager, sia freelance che dipendenti. L’adesione offre numerosi vantaggi, tra cui convenzioni per eventi, seminari e workshop, oltre a tutele specifiche come l’assicurazione professionale dedicata. Uno degli obiettivi principali è rappresentare la voce degli associati presso le istituzioni, contribuendo alla tutela della categoria. L’ANSMM lavora per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del ruolo svolto dai SMM, garantendo al contempo supporto professionale ai suoi membri.

Il futuro del Social Media Manager e i percorsi per diventarlo

Secondo Pirrone, il Social Media Manager è una delle professioni del futuro nel campo della comunicazione digitale. Questa figura svolge un ruolo di connessione tra marketing, comunicazione e gestione delle comunità online. Il lavoro di un SMM implica la pianificazione, creazione e gestione dei contenuti sui social media, oltre all’analisi dei risultati e alla gestione delle campagne sponsorizzate. Sebbene non esista un albo ufficiale, è consigliabile seguire corsi formativi da enti riconosciuti e acquisire esperienza sul campo per affermarsi in questa carriera. Le aziende di ogni settore, dagli enti pubblici alle organizzazioni no-profit, richiedono la presenza di un SMM per costruire una presenza online credibile e coinvolgente.