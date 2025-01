La parola più cercata in rete nel 2024 secondo l’Oxford Express

L’Oxford Express ha stilato una lista delle parole più ricercate nel 2024, tra le quali ve ne è una particolarmente gettonata. Inoltre, sono stati individuati anche quelli che saranno i nuovi trend per il 2025. Scopriamo, dunque, insieme quali sono.

La parola più cercata in rete secondo l’Oxford Express

La parola più cercata in rete del 2024, secondo l’Oxford Express, è stata “brain rot“, che – in italiano – significa “cervello ridotto in poltiglia” e che fa riferimento alla dipendenza che sempre più persone hanno sviluppato dalle piattaforme social, a prescindere che si tratti di giovani o di individui più in là con gli anni.

Uno stato in cui molti utenti si sono riconosciuti e che, nei fatti, ha ottenuto ben 37mila voti. D’altronde, bisogna anche considerare il fatto che tale dipendenza ha provocato anche stati di alterazione psico-fisica tra gli adolescenti in particolare, nonché depressione.

Cercare parole nel web

Dando uno sguardo, infatti, alle ricerche effettuate sui motori di ricerca, spuntano, in particolare, “depressione da social network“, ma anche “parental control per social network“, che fanno capire come tali luoghi di confronto, dialogo ed incontro possano, alla fine, creare anche problemi e non soltanto connessioni.

Dando uno sguardo – però – alle ricerche effettuate sul motore di Google in Italia, vediamo che – in vetta – c’è “Jannik Sinner“, che già aveva dato risultati molto importanti nel 2023.

Seguono – poi – il Pandoro-gate, legato alle vicende dell’influencer Chiara Ferragni, mentre poi anche la parola Rafa è stata quella più cercata dagli italiani in merito alla guerra tra Palestina e Israele.

Le tendenze previste per il 2025

Gli esperti di Google affermano che si possono delineare già alcune tendenze che caratterizzeranno le ricerche online per il 2025. Sicuramente, tra le parole più ricercate nel corso di questo anno, ci saranno l’overturism e AI.

A queste, poi, seguiranno “Trump Economy“, in particolare negli Stati Uniti, ma anche Giubileo, in Italia e, in generale in tutto il mondo, in previsione di tale evento e anche la parola “Google“.