A Roma, sabato 14 giugno, si terrà la quarta edizione de L’arte della bellezza, un evento unico nel suo genere organizzato dall’Associazione di promozione sociale B-Hop. Dalle 17.30 alle 21/21.30, presso l’associazione Le.Arti di via dei Prati Fiscali 42, l’iniziativa offrirà un mix di arte, musica e intrattenimento. Questa manifestazione si distingue non solo per la ricca proposta culturale, ma anche per il suo scopo benefico: il ricavato sarà destinato a sostenere le attività di B-Hop magazine, una testata no profit che promuove il giornalismo costruttivo e la crescita personale.

Un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento

L’evento promette di essere un’esperienza coinvolgente, grazie alla partecipazione di cantanti, artisti e artigiani che animeranno il pomeriggio con le loro esibizioni. Non mancheranno quiz letterari e uno sketch teatrale per intrattenere i presenti, il tutto accompagnato da un’apericena che completerà l’offerta. La varietà delle attività proposte riflette l’obiettivo di celebrare la bellezza e la creatività in tutte le sue forme, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di svago e arricchimento culturale.

Il sostegno a B-Hop magazine: un impegno concreto per il giornalismo costruttivo

Partecipare a L’arte della bellezza non significa solo godere di un pomeriggio all’insegna dell’arte, ma anche contribuire a una causa nobile. Il contributo solidale di 15 euro richiesto per l’ingresso sarà interamente devoluto a B-Hop magazine. Questa testata, completamente indipendente, si dedica da 11 anni a diffondere il giornalismo costruttivo, un approccio che punta a informare in modo positivo e a stimolare la crescita personale dei suoi lettori. Sostenere B-Hop significa, dunque, promuovere un’informazione più etica e responsabile.

Un’occasione per incontrare chi anima B-Hop

L’evento sarà anche un’opportunità per conoscere da vicino gli artefici di B-Hop magazine. Giornalisti, autori, soci e volontari saranno presenti per interagire con il pubblico, condividere esperienze e raccontare la loro visione del giornalismo. La passione e la gratuità che animano questa comunità saranno tangibili, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con una realtà che fa del valore sociale e culturale la sua missione. Chi desidera partecipare è invitato a prenotare il prima possibile, per assicurarsi un posto a questa manifestazione che promette di essere non solo un evento artistico, ma anche un momento di riflessione e condivisione.