Dal 9 febbraio è online LaScalaTv, la piattaforma streaming ufficiale del Teatro alla Scala di Milano. Il più celebre teatro d’opera del mondo ha lanciato questo servizio digitale sul quale si potranno vedere sia gli spettacoli della stagione in diretta mentre vengono eseguiti che le opere, i balletti e i concerti del passato on demand da un catalogo di contenuti selezionati. L’inaugurazione è prevista per la serata di martedì 14 febbraio, quella di San Valentino, quando dalle 18:45 va in scena i Vespri siciliani, il dramma in cinque atti di Giuseppe Verdi diretto da Fabio Lusi.

La Scala apre lo streaming: ecco LaScalaTv

LaScalaTv si rivolge tanto agli spettatori appassionati quanto ai giovani e alle scuole che possono utilizzare lo streaming per avvicinarsi all’opera e al pubblico generalista o lontano da Milano che per ragioni logistiche non può raggiungere il Teatro. Proprio a scopi didattici, è previsto l’avvio di un progetto pilota con diversi istituti scolastici che potranno seguire live le prove, gli spettacoli e gli approfondimenti collegandosi a Milano dalle loro sedi.

Intesa Sanpaolo, sponsor principale della stagione del Teatro alla Scala, conferma il proprio ruolo come sostenitore della piattaforma. Non solo: gli iscritti alla newsletter dell’istituto bancario hanno l’opportunità di accedere in anteprima ad alcuni spettacoli riservati sul sito istituzionale del gruppo. La diffusione dei contenuti educativi del servizio nelle reti scolastiche è invece realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariplo.

Il Teatro alla Scala di Milano

Il programma delle dirette per il 2023 include sette titoli d’opera, tre di balletto e nove concerti. Al momento la Scala ha comunicato i contenuti presenti in catalogo fino all’estate, mentre la programmazione relativa alla seconda parte dell’anno verrà annunciata successivamente.

Le opere

14 febbraio 2023, ore 18:45 – I Vespri siciliani – Opera in cinque atti. Musica di Giuseppe Verdi, libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier. Direttore Fabio Luisi. Regia, scene e costumi di Hugo de Ana. Con Marina Rebeka, Piero Pretti, Luca Micheletti, Simon Lim.

14 marzo 2023, ore 20 – La Bohème – Opera in quattro quadri. Musica di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Direttrice Eun Sun Kim, regia di Franco Zeffirelli ripresa da Marco Gandini. Con Marina Rebeka, Freddie De Tommaso, Irina Lungu e Luca Micheletti.

24 marzo 2023, ore 19:30 – Les Contes d’Hoffmann – Opera fantastica in cinque atti. Musica di Jacques Offenbach, libretto di Jules Barbier. Direttore Frédéric Chaslin. Regia di Davide Livermore. Con Eleonora Buratto, Vittorio Grigolo, Ildar Abdrazakov e Marina Viotti.

21 aprile 2023, ore 20 – Li zite ngalera – Commedia per musica in tre atti. Musica di Leonardo Vinci, libretto di Bernardo Saddumene. Direttore Andrea Marcon. Regia di Leo Muscato. Con Francesca Pia Vitale, Chiara Amarù, Raffaele Pe e Filippo Mineccia.

I balletti

1 marzo 2023, ore 20 – Le Corsaire – Balletto in tre atti, un prologo e un epilogo. Musica di Adolphe Adam e altri. Coreografia di Manuel Legris da Petipa e altri. Direttore Valery Ovsyanikov, Primi ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

28 giugno 2023, ore 20 – Romeo e Giulietta – Balletto in tre atti. Musica di Sergej Prokof’ev. Coreografia di Kenneth MacMillan. Direttore Timur Zangiev, Primi ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

I concerti

18 febbraio 2023, ore 20 – Filarmonica della Scala, direttore Daniel Harding – Mozart: Sinfonie n° 39, 40 e 41.

10 marzo 2023, ore 20 – Filarmonica della Scala, direttore Lorenzo Viotti, violino Marc Bouchkov – Haydn, Sinfonia n° 104; Korngold: Concerto per violino; Strauss: Tod und Verklärung.

28 aprile 2023, ore 20 – Filarmonica della Scala, direttore Timur Zangiev – Čajkovskij: Sinfonia n° 5; Šostakovič: Sinfonia n° 5.

11 maggio 2023, ore 11 – Coro del Teatro alla Scala, maestro del Coro Alberto Malazzi – Rossini: Petite Messe Solennelle. Concerto per l’anniversario della riapertura della sala ricostruita.

20 maggio 2023, ore 20 – Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Coro del Teatro la Fenice, Coro di Voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala. Direttore Riccardo Chailly. Maestro del Coro Alberto Malazzi. Solisti Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Regula Mühlemann, Klaus Florian Vogt – Mahler: Sinfonia n° 8.

11 giugno 2023, ore 20 – Baritono Luca Salsi, pianoforte Nelson Calzi – Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi.

Oltre a questi live, la library on demand di LaScalaTv include le opere La Calisto, Thaïs e I Capuleti e i Montecchi, i balletti Madina, Sylvia e Giselle, il concerto Sinfonia n° 2 Resurrezione di Gustav Mahler eseguito dall’Orchestra e Coro del Teatro alla Scala diretta da Riccardo Chailly. Dal 24 febbraio si aggiunge Lalla & Skali e la maschera incantata, spettacolo per bambini a cura di Mario Acampa. Successivamente arriveranno Don Giovanni con la direzione di Pablo Heras-Casado e la regia di Robert Carsen, Un ballo in maschera con la direzione di Nicola Luisotti e la regia di Marco Arturo Marelli e La Gioconda con la direzione di Frédéric Chaslin e la regia di Davide Livermore.

LaScalaTv, gratis o a pagamento? Come funziona

La visione dei contenuti live e on demand su LaScalaTv è riservata agli utenti registrati, quindi bisogna andare sul sito ufficiale, creare un account inserendo i dati richiesti e procedere con il login. La registrazione è completamente gratuita e chi è già iscritto alla newsletter del Teatro alla Scala può utilizzare le stesse credenziali d’accesso.

Se la registrazione è gratuita, guardare uno spettacolo ha un costo come nella maggior parte delle piattaforme streaming. Il prezzo varia a seconda del contenuto (se in diretta oppure on demand) e della qualità video desiderata. Opere e balletti live costano 9,90 euro in HD e 11,90 in UHD 4K; on demand 4,90 euro in HD e 6,90 in UHD 4K. Concerti, recital e spettacoli per bambini live costano 4,90 euro in HD e 6,90 in UHD 4K; on demand 2,90 euro in HD e 4,90 in UHD 4K.

Un titolo noleggiato può essere visto tutte le volte che si vuole, ma per le successive 72 ore nel caso degli spettacoli dal vivo e per 7 giorni dal giorno successivo al noleggio on demand. L’account è unico e strettamente personale, quindi non può essere condiviso con altre persone. La diretta è come la messa in onda televisiva: se l’opera comincia alle 20 e ci si collega alle 20:30, non è possibile vederla dall’inizio ma recuperarla a esecuzione conclusa. Ovviamente LaScalaTv si può vedere con tutti i dispositivi connessi: PC, Smart TV, Chromecast, smartphone e tablet, iPhone e iPad.

