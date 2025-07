Il Bonus Infissi 2025 si conferma una misura cruciale per chi intende migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione attraverso la sostituzione di porte e finestre. Le modifiche introdotte quest’anno chiariscono aspetti essenziali, specialmente per quanto riguarda le aliquote fiscali e i limiti di spesa, differenziate tra prima e seconda casa. Questo rende l’iniziativa più vantaggiosa per chi soddisfa i requisiti.

Gli incentivi si applicano anche a persiane, avvolgibili, scuri e cassonetti, ma solo se sostituiti con gli infissi, garantendo un miglioramento della c secondo la zona climatica. Inoltre, il Bonus Casa 2025 amplia le opportunità di detrazione anche senza ristrutturazioni complete, con nuovi limiti di reddito e requisiti specifici per l’accesso.

Maniglia afferrata per aprire la finestra – www.leonardo.it

Ecobonus Infissi 2025: incentivi mirati per il miglioramento energetico delle abitazioni

L’Ecobonus 2025 continua a sostenere chi decide di intervenire sugli infissi per migliorare il comfort e ridurre le dispersioni termiche. Per la prima casa, l’aliquota resta al 50%, con una detrazione massima di 60.000 euro su una spesa ammessa di 120.000 euro. Per la seconda casa, l’aliquota è del 36%, mantenendo invariato il tetto massimo di detrazione. Il rimborso fiscale si distribuisce su dieci anni in quote costanti. Gli interventi ammessi includono persiane, avvolgibili, scuri e cassonetti, ma solo in abbinamento alla sostituzione degli infissi. È fondamentale che i nuovi infissi rispettino i valori di trasmittanza termica previsti dalla normativa per la propria area geografica, per garantire un reale miglioramento energetico.

Bonus Casa 2025: detrazioni fiscali senza necessità di ristrutturazioni complete

Il Bonus Casa 2025 offre un’aliquota del 50% per la prima casa e del 36% per la seconda, su una spesa massima detraibile di 96.000 euro per unità abitativa. Una novità significativa riguarda i limiti di reddito: con un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, la detrazione massima è di 14.000 euro, mentre oltre i 100.000 euro annui, il tetto si abbassa a 8.000 euro. Sono previsti aggiustamenti per chi ha figli a carico, e si consiglia di effettuare simulazioni tramite tecnici specializzati per valutare la propria situazione. La sostituzione degli infissi deve comunque portare a un miglioramento energetico rispetto alla condizione precedente, e la pratica va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Accesso al Bonus Infissi 2025: requisiti e beneficiari

Il Bonus Infissi 2025 non è riservato esclusivamente ai proprietari di immobili. Anche inquilini, comodatari, usufruttuari, familiari conviventi e membri di unione civile possono accedervi, così come i condomini per interventi sulle parti comuni. È obbligatorio presentare la CILA o la SCIA per lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria o ristrutturazione. Queste misure rendono il bonus uno strumento versatile per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, promuovendo interventi che contribuiscono a ridurre le emissioni e garantire un risparmio energetico a lungo termine.