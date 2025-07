L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un nuovo Codice di condotta destinato agli influencer, con l’intento di regolamentare in modo più rigoroso l’attività dei creatori di contenuti. Questo codice mira a garantire che gli influencer, in particolare quelli con un vasto pubblico, rispettino standard elevati di correttezza e responsabilità editoriale.

Tra le novità, l’obbligo per chi supera determinate soglie di iscriversi a un elenco ufficiale e di rispettare principi fondamentali, come la tutela della dignità umana e dei minori. Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole possono raggiungere cifre considerevoli, fino a 600.000 euro, segnalando la serietà con cui l’Agcom intende affrontare la questione.

Le nuove regole per gli influencer e i criteri di applicabilità

Il Codice di condotta recentemente approvato dall’Agcom si applica ai cosiddetti influencer ‘rilevanti’, ossia a coloro che riescono a raggiungere almeno 500.000 follower o totalizzano un milione di visualizzazioni. Questi individui sono considerati alla stregua delle emittenti televisive e quindi titolari di piena responsabilità editoriale. Per questo motivo, è previsto che si iscrivano a un elenco ufficiale Agcom entro sei mesi dalla pubblicazione del Codice. Questa normativa intende promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore, stabilendo che gli influencer rispettino determinati principi nella loro produzione di contenuti.

Principi fondamentali da rispettare nel settore degli influencer

Il Codice impone agli influencer di aderire a principi di fondamentale importanza, tra cui la correttezza dell’informazione, l’imparzialità, il rispetto della dignità umana, la tutela dei minori e il contrasto ai discorsi d’odio. Inoltre, vi è un’enfasi particolare sulla trasparenza nelle comunicazioni commerciali, che sarà regolamentata secondo il ‘Digital chart’, il regolamento di autodisciplina promosso dallo Iap. Questo insieme di norme è concepito per garantire che i contenuti promossi dagli influencer siano non solo accattivanti, ma anche rispettosi delle norme etiche e legali.

Sanzioni severe per il mancato rispetto delle norme

Il mancato rispetto delle disposizioni del Codice può portare a sanzioni economiche di rilievo. Secondo quanto dichiarato dal commissario Agcom Massimiliano Capitanio, le multe possono arrivare fino a 250.000 euro, e in casi di violazioni gravi, come la mancata tutela dei minori, possono raggiungere i 600.000 euro. Queste cifre evidenziano l’intenzione dell’Agcom di inviare un messaggio chiaro e forte al settore dell’influencer marketing. Come sottolineato dal commissario, questa mossa rappresenta ‘una tappa decisiva nella costruzione di un nuovo equilibrio tra libertà d’espressione, diritti degli utenti e responsabilità dei creator digitali’.