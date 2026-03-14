Leader Nato contro la mossa di Trump sul petrolio russo: cresce la tensione tra Washington e gli alleati

La decisione dell’amministrazione Trump di sospendere temporaneamente alcune sanzioni sul petrolio russo sta creando forti tensioni tra gli Stati Uniti e diversi alleati occidentali.

Germania, Canada e Norvegia hanno espresso apertamente preoccupazione per una scelta che, secondo molti leader europei, potrebbe ridurre la pressione economica su Mosca proprio mentre la guerra in Ucraina continua.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore durante incontri diplomatici e dichiarazioni rilasciate alla stampa internazionale, diversi governi occidentali stanno cercando di convincere la Casa Bianca a riconsiderare la decisione. Il timore principale è che una tregua sulle sanzioni petrolifere possa rafforzare la capacità finanziaria del Cremlino di sostenere il conflitto.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha spiegato che la maggioranza dei Paesi del G7 non condivide la scelta americana: sei su sette governi, ha detto, ritengono che allentare la pressione economica sulla Russia in questa fase rappresenti un rischio strategico. La decisione di Washington è stata collegata anche alla recente impennata dei prezzi dell’energia, aggravata dalle tensioni internazionali seguite all’attacco contro l’Iran del 28 febbraio.

I leader Nato chiedono a Washington di ripensarci

Germania, Canada e Norvegia hanno confermato che utilizzeranno i canali diplomatici diretti con la Casa Bianca per cercare di modificare la decisione. Il primo ministro canadese Mark Carney ha spiegato che tutti i governi coinvolti mantengono contatti diretti con il presidente americano e che questi saranno utilizzati per discutere nuovamente il tema delle sanzioni.

La posizione dei tre Paesi è chiara: la pressione economica sul Cremlino deve rimanere alta per costringere Mosca ad aprire un negoziato sulla guerra in Ucraina. Secondo diversi leader europei, permettere alla Russia di beneficiare di una temporanea riapertura dei mercati petroliferi globali rischierebbe di aumentare le entrate del Paese proprio mentre il conflitto continua a generare costi militari enormi.

Merz ha dichiarato che discuterà della situazione anche con il presidente francese Emmanuel Macron per valutare possibili iniziative diplomatiche comuni nei prossimi giorni.

La preoccupazione della Germania per l’impatto sulla guerra

Durante una visita in Norvegia, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha espresso forte preoccupazione per le possibili conseguenze della decisione americana. Secondo Pistorius, i ricavi derivanti dalle esportazioni energetiche restano uno dei pilastri dell’economia russa e rappresentano una delle principali fonti di finanziamento per lo sforzo militare.

Per questo motivo molti governi europei ritengono che ridurre le sanzioni proprio sul petrolio possa avere effetti diretti sulla capacità della Russia di proseguire la guerra. Pistorius ha sottolineato che limitare le entrate energetiche di Mosca è uno degli strumenti più efficaci per spingere il Cremlino verso un negoziato.

Secondo il ministro tedesco, l’allentamento delle restrizioni rischia di produrre l’effetto opposto rispetto agli obiettivi dichiarati dagli alleati occidentali.

Il contesto: esercitazioni Nato nell’Artico

Le dichiarazioni dei leader occidentali sono arrivate durante una visita ufficiale in Norvegia per assistere all’esercitazione militare Arctic Sentry, una delle principali operazioni di addestramento della Nato nella regione artica.

L’esercitazione era stata pianificata mesi fa nell’ambito del rafforzamento della presenza dell’Alleanza nel Nord Europa. Negli ultimi anni la regione artica è diventata sempre più strategica sia per le rotte commerciali sia per le risorse energetiche.

Durante la dimostrazione militare sono stati schierati carri armati Leopard tedeschi e veicoli da combattimento norvegesi, simbolo della crescente cooperazione militare tra i Paesi della Nato in una delle aree considerate più sensibili dal punto di vista geopolitico.

La reazione del Cremlino

Se tra gli alleati occidentali la decisione americana ha sollevato perplessità, a Mosca la mossa della Casa Bianca è stata accolta con favore. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la sospensione delle sanzioni petrolifere rappresenta un tentativo di stabilizzare i mercati energetici globali.

Secondo Peskov, su questo punto gli interessi di Russia e Stati Uniti potrebbero risultare in parte allineati. Il Cremlino ha inoltre sottolineato che l’eccezione riguarda soprattutto il petrolio già caricato prima del 12 marzo, suggerendo che si tratterebbe di una misura temporanea.

Un nuovo fronte di tensione tra Usa ed Europa

La vicenda rischia ora di aprire un nuovo fronte di confronto tra Washington e diversi partner europei. Il tema delle sanzioni energetiche è uno degli strumenti principali utilizzati dall’Occidente per limitare le risorse finanziarie della Russia, e qualsiasi modifica alla strategia comune può avere ripercussioni politiche e diplomatiche.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra i leader del G7 e della Nato per capire se esistono margini di mediazione. Molto dipenderà anche dall’andamento dei mercati energetici e dall’evoluzione della guerra in Ucraina, due fattori che continuano a influenzare le scelte economiche e strategiche dei governi occidentali.