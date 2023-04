Leonardo Digitale Srl società partecipata da Triboo Spa, Intergea Spa e Delta Pictures Srl rilascia sul mercato una suite per gli editori: ScrivIAmo, una piattaforma innovativa dedicata ai copywriter, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere più efficienti i processi produttivi di una redazione digitale.

Grazie alla tecnologia avanzata, gli utenti di ScrivIAmo hanno accesso a potenti strumenti per scrivere e revisionare testi, che garantiscono risultati di alta qualità in tempi più brevi rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre, la piattaforma offre un’ampia gamma di funzionalità personalizzabili che possono essere adattate alle specifiche esigenze di ogni cliente. Grazie a queste caratteristiche uniche, ScrivIAmo è la scelta ideale per coloro che cercano un aiuto professionale e affidabile nella creazione di contenuti di alta qualità.

ScrivIAmo mette a disposizione degli utenti tre strumenti potenti che consentono di creare nuovi contenuti partendo da una o più idee, riscrivere le notizie in modo rapido e semplice e rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie personalizzando le fonti. Inoltre, a differenza dei suoi concorrenti, ScrivIAmo offre una funzionalità innovativa, ovvero una chat alimentata dall’intelligenza artificiale che permette di scrivere su eventi attuali e argomenti di tendenza in tempo reale. Questa chat rappresenta un’aggiunta unica alla piattaforma e sfrutta le ultime tecnologie per garantire un’esperienza di scrittura completa e all’avanguardia.

ScrivIAmo è stata sviluppata grazie alla collaborazione dei due soci Triboo e Delta Pictures, i quali hanno messo a disposizione la loro esperienza nel campo dell’editoria per la creazione di contenuti di alta qualità. Inoltre, grazie alla partnership con Evolveit srl, un’azienda giovane e innovativa nel settore dell’ICT, è stato possibile realizzare una piattaforma all’avanguardia e facile da usare, che soddisfa le esigenze degli utenti in modo efficiente ed efficace. Questa sinergia tra competenze editoriali e tecnologiche ha permesso di creare ScrivIAmo, una soluzione completa e innovativa per la creazione e la pubblicazione di contenuti di qualsiasi tipo.

Leonardo Digitale è orgogliosa di presentare al mercato un innovativo strumento basato sull’intelligenza artificiale, in grado di migliorare l’efficienza ed efficacia dei processi produttivi.

ScrivIAmo è ora disponibile. Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito web ufficiale di ScrivIAmo

