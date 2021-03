Aidan Turner, star di Poldark, interpreterà Leonardo nella nuova serie della Rai, in cui vedremo anche Matilda De Angelis.

Il protagonista di Poldark, Aidan Turner, interpreterà Leonardo da Vinci nella nuova serie della Rai dedicata al grande genio italiano, nel cui cast figura anche il nome di una giovane attrice italiana, Matilda De Angelis, che abbiamo visto sul palco dell’Ariston, nel corso della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Leonardo, la serie Rai con Aidan Turner e Matilda De Angelis

Dopo il suo ruolo di protagonista Ross Poldark nella serie drammatica di grande successo della BBC One, Poldark, Aidan Turner interpreterà un nuovo ruolo entusiasmante. Reciterà in Leonardo (titolo provvisorio della fiction), dramma sul noto personaggio storico, Leonardo da Vinci, ampiamente elogiato per essere stato un genio in varie discipline. L’annuncio della Rai:

Le riprese sono iniziate nel 2019, nel mese di agosto e sono terminate nel 2020, sempre nel mese di agosto.

Di cosa parlerà la serie TV su Leonardo da Vinci?

Il co-sceneggiatore Frank Spotnitz ha detto a Variety che la serie è stata realizzata “non solo per dire che Leonardo era un genio, ma per mostrare davvero perché era un genio e far capire al pubblico cosa lo rendeva così brillante anche nei secoli a venire. Per capirlo, dobbiamo avvicinarci molto al suo lavoro“.

Una clip di anteprima mostra Aidan Turner nei panni di Da Vinci, mentre lavora alla sua opera forse più famosa: l’Ultima Cena.

Oltre a Aidan Turner, la serie vede la presenza anche di Freddie Highmore nei panni di un detective della polizia, Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina da Cremona e l’attore di Bond, Giancarlo Giannini, nei panni del pittore e scultore, Andrea del Verrocchio. Nel cast, inoltre, ci sono anche Carlos Cuevas e James D’Arcy.

Quando andrà in onda Leonardo: uscita e puntate

La serie sul genio italiano, con protagonisti Aidan Turner e Matilda De Angelis, andrà in onda su Rai 1 e sarà suddivisa in quattro puntate che saranno trasmesse, salvo cambiamenti di palinsesto, seguendo questo ordine:

Puntata 1 – martedì 23 marzo 2021;

Puntata 2 – martedì 30 marzo 2021;

Puntata 3 – martedì 6 aprile 2021;

Puntata 4 – martedì 13 aprile 2021.

C’è, infine, un collegamento tra Leonardo e la serie dedicata alla famiglia de’Medici. Dopo la conclusione della terza stagione de I Medici 3, infatti, si innesca un collegamento tra la nuova serie Rai e quella dedicata alla famosa famiglia fiorentina. Nella terza stagione, infatti, Leonardo è presente in diverse scene del primo e del secondo episodio, suscitando la curiosità di Lorenzo il Magnifico.