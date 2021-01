Il 2020 è stato un anno particolare e difficile, ma molti italiani hanno riscoperto la lettura: quali sono i bestseller più letti del 2020?

Il 2020 è stato davvero complicato. Abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, con il distanziamento sociale e con le mascherine chirurgiche. Siamo stati costretti a stravolgere le nostre vite e a trascorrere gran parte delle giornate chiusi in casa. Questa reclusione forzata, però, ha spinto gli italiani a riscoprire i piaceri di un tempo. Qualcuno ha trascorso il tempo libero cucinando, altri facendo sport e altri ancora leggendo. Soffermandoci su quest’ultimo aspetto, è interessante scoprire quali sono stati i bestseller del 2020.

Stando alla classifica sempre aggiornata proposta da Mondadori, i libri più venduti del 2020 spaziano tra diversi generi. Dall’ultima fatica letteraria della food blogger Benedetta Rossi a quella di Alessandro D’Avenia, passando per Ken Follett, ecco quali sono i titoli più letti dagli italiani!

Bestseller: i 5 libri più letti del 2020

Nella classifica dei 100 libri più venduti stilata da Mondadori, vale la pena dare uno sguardo alle prime dieci posizioni. In vetta troviamo un autore molto amato: Alessandro D’Avenia con L’appello. Il romanzo racconta la storia di Omero Romeo, un insegnante cieco che, tra mille difficoltà, si ritrova ad insegnare in una “classe-ghetto”.

Al secondo posto abbiamo Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di Fatto in casa da Benedetta di Benedetta Rossi. Food influencer molto amata, la simpatica marchigiana ha conquistato il cuore di milioni italiani. Le sue ricette sono super gettonate e, talvolta, coinvolgono anche i bambini.

Terza posizione per Fu sera e fu mattina di Ken Follett. Prequel de I pilastri della Terra, racconta l’esistenza di quattro personaggi negli anni più bui e turbolenti del Medioevo.

Frate Indovino e il suo Calendario 2021 Laudato si’ conquista il quarto posto. Quello del simpatico frate dalla barba bianca continua ad essere uno dei bestseller più acquistati ogni anno.

Quinta posizione per Il tempo della clemenza di John Grisham. Il romanzo vede il ritorno tanto atteso dell’avvocato Jake Brigance, già protagonista de Il momento di uccidere e L’ombra del sicomoro.

Libri più acquistati del 2020: gli ultimi 5 titoli

Sesta posizione della classifica per Le ali del sogno Daydreamer, basato sull’omonima serie turca con protagonista Can Yaman. Al settimo posto troviamo Massimo Gramellini con C’era una volta adesso. Una storia ambientata ai tempi del COVID-19, dove sentimenti e speranze fanno da padrone.

Alberto Angela con L’ultimo giorno di Roma. Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio. La trilogia di Nerone. 1. conquista l’ottavo posto. Nona posizione per Io sono l’abisso di Donato Carrisi, thriller che promette di restare con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Infine, al decimo posto Come un respiro di Ferzan Özpetek. Tra intrecci antichi e nuove verità, questo thriller dei sentimenti trasporta il lettore a spasso nel tempo, dall’oggi alla fine degli anni Sessanta. Il viaggio non è solo temporale, ma ci si sposta da Roma a Istanbul, in un susseguirsi di colpi di scena.