Nel corso della Giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d’odio, Liliana Segre ha tenuto un discorso al Senato che ha catturato l’attenzione di molti. La senatrice a vita ha utilizzato la sua esperienza personale per sottolineare la minaccia che il linguaggio d’odio pone alla coesione sociale. Il suo intervento è stato un appello accorato alla pace come unica vera risposta all’odio, e ha sottolineato la necessità di mantenere viva la memoria degli orrori del passato.

Le sue parole servono da monito e richiamano all’impegno quotidiano per promuovere la pace e combattere l’odio.

Liliana Segre

Il potente richiamo alla memoria storica per combattere l’odio

Durante il suo discorso, Liliana Segre ha evocato la propria esperienza personale con l’odio razziale, una cicatrice che ha segnato tutta la sua vita. Ricordando il numero tatuato sul suo braccio, ha parlato di “vergogna per chi l’ha fatto” e ha sottolineato come questo retaggio di odio non possa essere dimenticato, neanche attraverso l’amore e la maternità. La senatrice ha sottolineato l’importanza di non dimenticare la storia, affinché gli errori del passato non si ripetano. La sua testimonianza è un potente richiamo alla necessità di una memoria collettiva che serva da argine contro il riemergere dell’odio.

La pace come unica risposta efficace all’odio

Nel corso dell’intervento, Segre ha dichiarato: “Io sono una donna di pace e lo sono stata sempre, tutta la vita”. Ha spiegato che solo con la pace si può combattere efficacemente l’odio, ribadendo come la lotta contro l’odio richieda un impegno quotidiano per promuovere la coesione sociale e il rispetto reciproco. Questa visione, espressa con forza durante la conferenza stampa con Theodoros Rousopoulos, Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, incarna la sua lunga storia di attivismo e il suo desiderio di un mondo più pacifico.

L’impegno delle istituzioni internazionali nel promuovere il dialogo e il rispetto

La conferenza stampa al Senato ha visto la partecipazione di importanti figure come Theodoros Rousopoulos, il che ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’impegno delle istituzioni internazionali nel promuovere il dialogo e il rispetto. Il discorso di Segre ha trovato eco nelle parole delle autorità presenti, accentuando la necessità di un’azione concertata a livello globale per contrastare i discorsi d’odio. Il suo intervento non è stato solo un richiamo alla pace, ma anche un invito all’azione collettiva per costruire un futuro migliore.