L’AIMS considera l’insonnia cronica come una vera e propria patologia: in Italia, però, tale disturbo non è ancora considerato come tale.

L’insonnia è un problema che riguarda ben 13,4 milioni di italiani secondo quanto riporta l’associazione italiana medicina del sonno (AIMS). In ben 6 milioni di casi, sembra che tale disturbo diventa, col tempo cronico. Una patologia che, in Italia, non è ancora riconosciuta come tale, ma – a breve – le cose potrebbero cambiare, anche alla luce del policy brief, tenutosi il 27 giugno a Roma. È stato introdotto, sul mercato farmaceutico, un nuovo medicinale che, pare, sia in grado di fungere da rimedio efficace all’insonnia, in alternativa ai classici sonniferi.

L’insonnia, un disturbo che si trasforma in patologia cronica

Le persone che soffrono di insonnia presentano difficoltà ad addormentarsi di sera, anche se particolarmente stanche.

In alcuni casi, invece, il soggetto riesce a coricarsi, in un primo momento, per poi svegliarsi di notte o nelle prime ore del mattino, senza riuscire a riprendere sonno.

Uomo in preda all’insonnia

Le cause, alla base di questo disturbo, sono diverse. Tra esse, possiamo annoverare sicuramente la depressione, l’ansia e lo stress.

Se questo disturbo dura meno di tre mesi si può parlare di insonnia acuta, mentre se l’incapacità di prender sonno supera questo lasso di tempo, gli esperti affermano che si può parlare di insonnia sostanzialmente cronica. Pertanto, secondo l’AIMS, in questi casi si può parlare di un avere propria patologia invalidante.

Come combattere efficacemente questo disturbo del sonno

In Italia, negli ultimi tempi è stato introdotto un nuovo farmaco capace dire regolare l’oxerinaa, ossia un neurotrasmettitore, prodotto dall’ipotalamo, che ha il compito di regolare lo Stato sono io: facciamo riferimento al Daridorexant.

Nel caso in cui, invece, non si voglia optare per farmaci prescritti dal proprio medico curante, è possibile attuare delle azioni che permettono di preparare il corpo al sonno e il riposo più profondi.

Tra questi, c’è sicuramente l’assunzione di melatonina, che permette di far rilassare mente corpo: si può assumere attraverso camomille a base di questo ingrediente o, in alternativa, mediante capsule o caramelle gommose, attualmente in commercio sul mercato italiano.

Dormire

Inoltre, è vivamente sconsigliato di mangiare a cena cibi molto pesanti e piccanti. Bisogna, inoltre, ridurre l’assunzione di nicotina, ma anche di alcol e di caffeina prima di andare a letto.

Da evitare l’utilizzo dei dispositivi elettronici, in quanto la luce blu emessa da smartphone e tablet, può inibire la produzione della melatonina naturale e, quindi, far scaturire episodi di insonnia.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO