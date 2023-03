Quando le persone parlano di intelligenza artificiale, si riferiscono a macchine che si comportano come se fossero dotate di intelligenza. In altre parole, sono macchine progettate per simulare l’intelligenza umana. Non esiste una definizione universale di IA e le definizioni variano da persona a persona.

In generale, tuttavia, l’intelligenza artificiale si riferisce a macchine progettate per comprendere il linguaggio umano, simulare il processo decisionale umano e/o eseguire compiti comunemente associati alla cognizione umana.

Le macchine possono utilizzare diversi metodi per raggiungere questo obiettivo, come la modellazione statistica o la programmazione basata su regole. Le tecnologie AI sono spesso utilizzate nei moderni sistemi informatici. In che modo l’intelligenza artificiale, però, sta cambiando la scrittura e la lettura?

Intelligenza artificiale: i cambiamenti per lettura e scrittura

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le persone leggono e scrivono. Per cominciare, l’avvento degli e-book ha trasformato la lettura in un’esperienza più sociale. Molti lettori condividono i loro libri preferiti trasmettendo in streaming le loro esperienze di lettura in diretta sui social media.

La lettura sociale ha anche cambiato il modo in cui gli scrittori si avvicinano al loro mestiere. Ad esempio, molti di essi ora usano il blog come mezzo per promuovere il proprio lavoro, mentre altri usano i social media per aumentare il numero di lettori.

Mano robotica su tastiera

La rivoluzione digitale ha anche trasformato il modo in cui gli scrittori producono il proprio lavoro. Molti,. infatti, da diverso tempo, scrivono al computer, mentre altri digitano i loro romanzi su smartphone o tablet. Quando si tratta di editing, molti scrittori utilizzano strumenti digitali per apportare modifiche al loro operato.

Forse, però, il cambiamento più drammatico portato dall’IA è l’emergere di nuove forme letterarie generate dalla macchina, come la narrativa automatizzata, la poesia generata dal computer e la musica composta dall’IA.

Nuove metodologie di scrittura

L’avvento dell’intelligenza artificiale ha reso i computer strumenti di scrittura molto efficaci, in quanto è in grado di produrre grandi quantità di contenuti in modo rapido e accurato e il suo lavoro è privo di pregiudizi umani.

Scrittura

È, quindi, adatto a una serie di diversi compiti di scrittura, tra cui:

Programmi di scrittura automatica: utilizzano algoritmi per produrre contenuti basati su un insieme di regole. Ad esempio, possono essere programmati per creare una storia che fa leva su parametri definiti dall’utente, come genere, trama e tipi di personaggi;

Programmi di scrittura conversazionale: simulano il linguaggio naturale analizzando la comunicazione umana e riproducendola in modo simile alla stessa. Alcuni programmi hanno la capacità di apprendere dalle interazioni con gli esseri umani e migliorare sulla base di queste ultime;

Programmi di generazione di linguaggi statistici: utilizzano algoritmi per produrre nuovo testo da quelli già esistenti (di solito articoli o opere di narrativa);

Programmi di generazione di storie: utilizzano algoritmi per creare nuove storie in base a parametri definiti dall’utente, come genere e struttura;

Programmi di ottimizzazione degli argomenti: usano algoritmi per ottimizzare il processo di scrittura, aiutando gli autori a generare idee, organizzare i propri pensieri e creare schemi;

Programmi di visualizzazione: utilizzano algoritmi per produrre rappresentazioni visive di informazioni, come grafici, diagrammi e linee temporali.

Sebbene i contenuti generati dall’intelligenza artificiale siano utili in alcuni contesti, sollevano anche perplessità e problemi etici, in quanto la macchina sta togliendo lavoro a scrittori e giornalisti umani e, anche se può generare contenuti in modo rapido, efficiente e accurato, per molti non è in grado di produrre lavori creativi e originali.

L’influenza sulla lettura e la comprensione

Un’altra area in cui l’intelligenza artificiale è utilizzata è quella della lettura e della comprensione e, in futuro, potrebbe far meglio degli esseri umani sotto questo punto di vista.

Un recente studio, condotto su 352 esperti di machine learning, indica che ciò potrebbe accadere in meno di 50 anni. Quanto basta per dare ragione a Stephen Hawking o a Elon Musk che continuano a lanciare l’allarme sul pericolo rappresentato dallo sviluppo incontrollato dell’IA .

C’è già, infatti, una base di partenza solida, considerando gli assistenti personali che si trovano su smartphone, computer e altri oggetti connessi. Si possono già ammirare i progressi dell’intelligenza artificiale in termini di comprensione e lettura ponendo ogni tipo di domanda al proprio assistente preferito: tra questi, Google Assistant, Siri, Cortana e Alexa di Amazon.

