Una soluzione progettata per proteggere le nostre strade, limitare gli incidenti, ridurre lo smog e salvare vite: è Atlas, l’innovativo sistema che misura il peso dei camion messo a punto dall’azienda campana Sma Road Safety. Con una tecnologia di ultima generazione, l’obiettivo della società di Marcianise è aiutare le autorità a monitorare la qualità del traffico pesante ed evitare potenziali minacce alla salute di automobilisti e pedoni.

Atlas misura il peso dei camion: ecco come

L’eccesso di carico dei camion rispetto al limite consentito e il mancato rispetto delle pause obbligatorie di guida sono le principali infrazioni tra le 79.152 contravvenzioni rilevate nel corso del 2023 da Roadpol, il network di polizie stradali europee. La risposta di Atlas per risolvere questo problema è semplice: il tool di Sma Road Safety misura il peso dei tir in strada mentre sono in movimento grazie al cosiddetto weigh in motion.

La tecnologia Wim permette di controllare i veicoli anche ad alta velocità: è un sistema di pesatura dinamica in tempo reale che sorveglia il traffico pesante durante la circolazione attiva. Grazie al weigh in motion, Atlas individua i mezzi in sovraccarico, registra la targa e manda un alert al gestore stradale che avvisa le forze dell’ordine.

Il sistema Atlas al lavoro in tempo reale

“Il calcestruzzo ammalorato di molti ponti e viadotti, saltato alla cronaca negli ultimi anni, ha evidenziato il tema della pericolosità del sovraccarico delle infrastrutture stradali – spiega Roberto Impero, l’amministratore delegato dell’azienda campana –. Per questo abbiamo ritenuto utile investire in un prodotto che fosse complementare alla sicurezza stradale passiva, proprio perché riguarda il monitoraggio e la tutela delle infrastrutture stesse”.

Per aumentare la sicurezza di chi viaggia, Atlas può funzionare come un vero e proprio tutor: anziché rilevare con le telecamere la velocità registrando data e ora di passaggio, pesa il veicolo quando passa con le ruote su delle piastre installate sull’asfalto. In questo modo, montando il sistema ai caselli di pedaggio, le autorità potranno fermare i mezzi troppo pesanti prima ancora che entrino in autostrada.

Sma Road Safety, Marcianise all’avanguardia

La ricerca di Sma Road Safety si basa sui dati caratteristici del nostro territorio. L’Italia è la nazione in Europa con il numero maggiore di ponti sulla propria rete autostradale, la più vecchia del continente: il 14% sul totale dei chilometri, quando la media europea si ferma al 2,6%. Inoltre, a sei anni dal crollo del ponte Morandi di Genova, ci sono almeno 1.900 ponti sui 61.000 presenti in tutto il territorio che presentano ancora elevati rischi strutturali.

“Atlas offre un supporto prezioso ai gestori stradali e alle forze dell’ordine per garantire un corretto utilizzo delle nostre infrastrutture – conclude Impero –. Abbiamo pensato a una soluzione che potesse rappresentare un valore aggiunto per le nostre strade, andando ad agevolare e ridurre i tempi e i costi di posa e le pratiche manutentive. Atlas viene quindi fornito già assemblato su un basamento di calcestruzzo armato, mentre la robustezza delle celle di carico impiegate rende necessaria una sola ispezione all’anno”.

