Startup e piccole e medie imprese potranno presentare progetti che abbiano come focus la transizione ecologica e digitale. I progetti selezionati verranno finanziati con i fondi del PNRR per un ammontare di 550 milioni.

Queste risorse europee si pongono l’obiettivo di stimolare la crescita dell’Italia tramite investimenti di capitale di rischio, venture capital diretti e indiretti. Il 40% delle risorse disponibili verranno riservate agli investimenti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

Quali sono i requisiti da rispettare

Affinché i progetti presentati dalle startup e dalle piccole e medie imprese risultino idonei è necessario che riguardino la cosiddetta transizione verde. Inoltre potranno prevedere l’utilizzo di energia rinnovabile, di mobilità sostenibile, di efficienza energetica ed dell’economia circolare.

I progetti che invece riguarderanno la transizione digitale dovranno porre attenzione ad argomenti come l’Intelligenza Artificiale, l’Industria 4.0, la cybersicurezza, fintech e blockchain. Le proposte di investimento verranno selezionate dall’ente gestore secondo quanto previsto dalla politica di investimento dei Fondi e in base alle best practice di mercato.

Start-Up

I fondi del PNRR per i progetti delle startup

Le risorse europee messe a disposizione per i progetti di innovazione delle startup e delle piccole e medie imprese attingono a due fondi. Uno è il Green Transition Fund, che comprende 250 milioni di euro, l’altro è il Digital Transition Fund a cui sono destinati, invece, 300 milioni.

I due fondi sono gestiti da CDP Venture Capital SGR per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I fondi sono ricompresi nell’ambito degli interventi PNRR “Supporto di startup e venture capital attivi nella transizione ecologica” e “Finanziamento di startup”. Il 40% delle risorse saranno riservate agli investimenti, diretti e indiretti, da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

