Luxottica organizza una maxi festa estiva per i suoi dipendenti

Dopo aver introdotto la settimana corta con ottimi risultati, Luxottica conferma per il 2025 l’evento Summer Party: una festa estiva per celebrare l’orgoglio e il senso di appartenenza prima delle meritate ferie. In una lettera inviata ai dipendenti, l’azienda ha ribadito la volontà di organizzare un party dedicato a tutti i lavoratori e le lavoratrici del gruppo, il brand di occhialeria più famoso al mondo.

Luxottica lancia la festa estiva del 2025

“Summer Party 2025: segna la data! Venerdì 20 giugno al PalaLuxottica di Agordo. Tra qualche giorno riceverai ulteriori informazioni e potrai iscriverti all’evento serale più atteso dell’estate, dedicato ai dipendenti di Agordo, Alpago, Cencenighe, Pederobba e Sedico”, si legge nella comunicazione. Inizialmente l’evento era stato organizzato nel dicembre del 2024, ma la dirigenza era stata costretta ad annullarlo perché al palazzetto non c’era posto per tutti.

Da qui la scelta di farsi perdonare per la mancata festa natalizia e portare sul palco un ospite d’onore a sorpresa. Le feste per i dipendenti, infatti, non sono una novità in casa Luxottica. Nel 2023 hanno partecipato al Family Day – Fabbrica in festa i volti più conosciuti di Radio Deejay: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Sempre quell’anno, forti del successo internazionale e dei tour in giro per il mondo, è toccato ai Maneskin animare la cena di Natale dell’azienda.

I Maneskin

I benefit aziendali sono un marchio di fabbrica di EssilorLuxottica. Quest’anno il gruppo ha assegnato premi per un valore lordo di 40 milioni di euro a 13mila dipendenti italiani, con extra di risultato individuale fino a un massimo di 4.400 euro. Grazie al buon andamento degli indici di redditività e sostenibilità aziendali sottostanti, i premi sono cresciuti del 10% rispetto all’anno scorso.

“È un premio sempre più inclusivo, che abbraccia un numero crescente di persone e tipologie contrattuali – ha spiegato Piergiorgio Angeli, chief people officer dell’azienda –. Nella sua formulazione innovativa, ci permette di riconoscere professionalità, eccellenze e una rilevanza industriale e strategica delle nostre attività nel Paese su cui vogliamo continuare a costruire il successo di EssilorLuxottica, condividendo obiettivi, risultati e il nostro senso di comunità”.

EssilorLuxottica e il Summer Party per dipendenti

L’attesissimo party a ridosso delle ferie sarà un’occasione imperdibile di aggregazione e socializzazione per le migliaia di dipendenti del distretto veneto di EssiLux. La scelta è ricaduta sul PalaLuxottica che è stato messo in sicurezza e con l’estate permette di impiegare gli ampi spazi all’aperto per accogliere un numero sempre più elevato di partecipanti. Queste location sono già state utilizzate in passato per il Family Day.

In azienda è scattato il toto-nomi per capire chi sarà l’artista che si esibirà sul palcoscenico della venue. La lista di special guest ingaggiati in passato è lunga: oltre agli intrattenitori di Radio Deejay e ai Maneskin, negli ultimi dieci anni al PalaLuxottica hanno suonato Biagio Antonacci, Laura Pausini, Robbie Williams, Tiziano Ferro, Fedez, J-Ax e Rovazzi. Senza dimenticare che alla tradizionale festa natalizia sono apparsi assi dello sport come Alex Del Piero e Jean Alesi.