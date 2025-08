L’estate italiana sta mostrando un volto inaspettato, con un mix di maltempo e caldo. Prima dell’arrivo delle temperature torride, il paese si prepara a fronteggiare temporali e grandinate causati da una depressione atlantica. Questo fenomeno climatico, con epicentro sulla Danimarca, spinge un fronte freddo verso il Nord e parte del Centro Italia. Le condizioni meteo attese sono inusuali per il periodo, con piogge diffuse che non si vedevano da almeno cinque anni. Dopo il maltempo, un miglioramento graduale aprirà la strada all’alta pressione sahariana, che porterà un’ondata di caldo africano con temperature che supereranno i 38°C.

Allerta per condizioni di temperature particolarmente alte – leonardo.it

Il maltempo colpisce il Nord e il Centro Italia con temporali e grandine

Un’insolita configurazione meteorologica sta interessando l’Italia. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, le piogge previste per il 2 agosto sono particolarmente significative. Le regioni più colpite includeranno il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, con estensioni locali in Toscana, Umbria e Marche. Le precipitazioni intense si manifesteranno probabilmente nella notte tra sabato e domenica, quando una linea temporalesca attraverserà la Toscana, l’Emilia Romagna e il medio Adriatico. Questo scenario di maltempo rappresenta un’anomalia, dato che non si vedevano piogge così diffuse in questo periodo da diversi anni.

Un miglioramento graduale porta al ritorno del sole e all’arrivo del caldo africano

Il 3 agosto segna l’inizio di una fase di miglioramento meteorologico. Il Nord vedrà schiarite, mentre l’instabilità persisterà lungo il versante adriatico centrale. Nel Sud del paese, invece, il tempo stabile e il clima piacevole continueranno a dominare. Da lunedì 4 agosto, il sole tornerà a splendere su gran parte dell’Italia, con precipitazioni residue limitate ad Abruzzo, Molise e aree interne del Sud. Questo periodo segnerà l’inizio di un graduale aumento delle temperature, preludio all’arrivo di un’intensa ondata di caldo africano.

Ondata di caldo africano in arrivo: temperature oltre i 38°C

A partire dal 7 agosto, l’Italia verrà avvolta da un nuovo impulso subtropicale. L’alta pressione sahariana farà aumentare le temperature su tutta la penisola, con punte che supereranno i 38°C nelle aree interne del Centro-Sud. Questo passaggio dal fresco temporalesco all’afa opprimente è tipico delle settimane centrali di agosto. Le previsioni indicano che l’alta pressione africana potrebbe persistere fino a Ferragosto, mantenendo il tempo stabile ma con temperature superiori alla media stagionale. Questa transizione climatica segna un’estate italiana in continuo cambiamento, con condizioni meteorologiche che oscillano tra estremi di freddo e caldo.