Una storia che sembra appartenere al passato, quando la gentilezza e la generosità erano ancora virtù comuni. Stiamo parlando della vicenda che vede come protagonista Nicole Tierney, una mamma inglese di 30 anni. Senza soldi, con dei figli da crescere e senza un uomo accanto, ha trovato nella sua cassetta della posta una busta con un bel po’ di denaro. Una “gentilezza random” che non si aspettava in nessun modo.

Mamma senza soldi e la busta piena di banconote: la storia

La protagonista di questa storia d’altri tempi si chiama Nicole Tierney. È una mamma single senza soldi, che, un giorno come tanti, ha ricevuto in dono una busta con dentro 100 sterline. Uno dei suoi figli, aprendo la buca delle lettere, ha trovato una lettera indirizzata a lei. Quando la 30enne l’ha aperta, ha trovato una sorpresa che le ha cambiato la giornata. Nicole ha ammesso che è rimasta per molto tempo seduta, a fissare i soldi e a chiedersi da dove arrivassero. Chi poteva essere quel ‘Babbo Natale’ che le aveva fatto un dono del genere? Intervistata da Gloucestershire Live, la signora Tierney ha dichiarato:

“Non posso credere che questo sia capitato a me, ho fissato la busta per ore. Non ho idea di chi possa essere stato, ma voglio ringraziarlo e che sappia che queste 100 sterline per noi sono davvero tanto. Sono una mamma che sta crescendo due bimbi da sola, e a volte è veramente dura, specialmente durante le vacanze scolastiche, quando vorresti portare fuori i bambini ma non puoi permettertelo. Siamo parte di un programma per le famiglie in difficoltà, seguito dai servizi sociali, e tra buoni alimentari e altro riusciamo a sbarcare il lunario, ma queste 100 sterline per noi sono una differenza enorme. Voglio che la persona che ha fatto una cosa così incredibile sappia quanto significa per noi, e voglio mostrare quanta gentilezza e positività c’è ancora in questo mondo“.

Per una mamma senza soldi, single, con due figli da crescere e una casa da mandare avanti, 100 sterline possono davvero risollevare l’umore. Non cambiano la vita, sia chiaro, ma possono donare qualche giorno di sana spensieratezza.

Mamma e le banconote trovate: il post è virale sul web

La storia della mamma in difficoltà che trova una busta con diverse banconote ha fatto in un lampo il giro del web. La prima ad averla condivisa sui social è stata proprio Nicole, con l’intenzione di trovare il responsabile di quel grande gesto di gentilezza. Nella sua lettera aperta su Facebook si legge: “All’incredibile persona che ha inserito questa busta nella mia cassetta della posta stamattina. Spesso non crediamo abbastanza alle cose belle che ci sono in questo mondo, vediamo talmente tanto odio e violenza che ci dimentichiamo regolarmente quanto meravigliosa possa essere la gente. Queste 100 sterline significano così tanto per me e per la mia famiglia. Sono una mamma single da più di cinque anni e ho faticato un sacco con i soldi, non riesco a dare ai miei bimbi tutto quello che si meriterebbero. Per qualcuno potrebbe sembrare una follia dare 100 sterline a una sconosciuta, ma mi ha fatto ritrovare fiducia nell’umanità: grazie dal profondo del mio cuore, ho pensato tutto il giorno a come fare per continuare questa catena“.

Come spenderà le 100 sterline? Nicole non ha alcun dubbio: farà la spesa per sé e per i suoi bambini, pensando anche ad un modo per continuare questa catena solidale.