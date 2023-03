Sergio ha una mano non completamente formata e nonostante sia riuscito sempre a fare quasi tutto un professore della scuola superiore di Henderson, in Tennessee, è rimasto molto colpito dalla sua storia. Il docente Jeff Wilkins ha assegnato il progetto di una mano robotica ad alcuni allievi che in quattro settimane sono riusciti a progettare, stampare in 3D e dimensionare una mano protesica per il ragazzo.

Il progetto della mano robotica

La prima volta che è arrivato in classe, lo scorso autunno, Sergio ha provato a nascondere la sua mano per evitare i commenti, gli sguardi e i giudizi dei suoi coetanei. Tuttavia il quindicenne, studente della scuola superiore di Henderson, ha trovato un ambiente confortevole e comprensivo. Le cose hanno avuto però una svolta quando l’insegnante di ingegneria Jeff Wilkins ha saputo la storia di Sergio e gli ha promesso che gli avrebbe fatto un regalo.

Il professore, che tiene il corso di “Engineering: Design and Development”, insegna ai suoi studenti a trasformare la teoria in realtà. E così ha dato il compito ai suoi studenti di costruire una nuova mano per Sergio. In sole quattro settimane gli studenti sono stati in grado di progettare nella maniera migliore possibile, stampare in 3D e dimensionare una mano protesica.

Mano robotica

La nuova vita di Sergio grazie alla mano robotica

Anche nel nuovo istituto scolastico Sergio si aspettava le solite domande invadenti e poco discrete sulle condizioni della sua mano. Fin dai tempi dell’asilo, infatti, era sempre andata così. Tutte le volte il quindicenne era costretto a rispondere alla curiosità della gente spiegando di essere nato in questo modo.

Senza la mano destra Sergio era riuscito a fare sempre quasi tutto, aveva perfino imparato a scrivere con la mano sinistra, e di certo non aveva mai pensato che un giorno la sua vita potesse cambiare grazie all’intuito di un insegnante e al cuore degli studenti. Da quando però ha ricevuto la mano robotica ha una nuova vita. La prima cosa che ha fatto è stata giocare a palla, afferrarla con entrambe le mani e sentirsi esattamente come tutti gli altri.

