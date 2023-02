Marco Mengoni è il vincitore del 73° Festival di Sanremo e ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision 2023. Sabato 13 maggio il cantante salirà sul palco della Liverpool Arena per esibirsi con il suo brano che, a sorpresa, potrebbe anche non essere l’acclamato Due vite, la canzone con la quale ha trionfato al Teatro Ariston. “Da domani ci penseremo, può andare Due vite o non so, vedremo chi vincerà come pezzo per andarci”, ha dichiarato Mengoni in un’intervista concessa al Tg1.

Marco Mengoni, canzone Sanremo non va all’Eurovision?

Il cantautore di Ronciglione rappresenterà per la seconda volta l’Italia alla competizione musicale europea. La prima è stata nel 2013 con L’essenziale. In quel caso non fu fortunato: in quell’edizione dell’Eurovision, dominata dalla danese Emmelie de Forest con il brano Only Teardrops, Mengoni si è classificato in settima posizione.

Due vite è stata scritta, pensata ed eseguita soprattutto per Sanremo, non per un palcoscenico come quello dell’Eurovision dove prevalgono sonorità e strutture diverse. Mengoni e il suo management lo sanno e potrebbero avere una valida alternativa. D’altronde non è la prima volta che la canzone portata al Song Contest non è quella che ha trionfato all’Ariston o che viene scelta dal Paese di riferimento.

Marco Mengoni in trionfo a Sanremo 2023

Nel 2012 Nina Zilli, settima a Sanremo con Per sempre e selezionata per rappresentare l’Italia da una commissione specifica, si presentò all’Eurovision con un pezzo diverso da quello sanremese: L’amore è femmina (Out of Love). Neanche la cantante piacentina fu fortunata: nell’edizione vinta dalla Svezia con Euphoria di Loreen, L’amore è femmina si è piazzata al nono posto.

Mengoni avrà tempo fino alla fine di marzo per scegliere se gareggiare con Due vite o con un altro brano. Il cantante ha in uscita entro la fine dell’anno l’ultimo capitolo della trilogia Materia, cominciata con Terra e proseguita con Pelle. Già in questo secondo disco sono emerse sonorità più urban ed electro pop che meglio si adattano al palcoscenico dell’Eurovision.

Eurovision 2023, Italia con Marco Mengoni

Negli ultimi anni l’Italia ha ottenuto ottimi risultati alla competizione canora europea. Francesco Gabbani e Ermal Meta e Fabrizio Moro sono arrivati, rispettivamente, sesto e quinti con Occidentali’s Karma e Non mi avete fatto niente. Mahmood è arrivato secondo con Soldi e sesto con Brividi in compagnia di Blanco. Nel 2021 c’è stata la clamorosa vittoria dei Måneskin con la loro hit Zitti e buoni.

“Dedico la vittoria anche e soprattutto a mia madre. Tutti viviamo momenti difficili, ringrazio la vita che mi ha fatto superare esperienze di vita privata che non tirerò fuori ma che mi hanno forgiato”, ha dichiarato Mengoni poche ore dopo la vittoria a Sanremo. “Voglio andare a divertirmi anche là, ce la metterò tutta!”, ha aggiunto confermando la sua partecipazione all’Eurovision. Il video di Due vite, intanto, vola verso le 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il video ufficiale di Due vite

