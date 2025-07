L’Italia sta soffrendo un’estate insolitamente calda, con temperature che hanno raggiunto livelli estremi a causa dell’anticiclone africano noto come Pluto. Tuttavia, nuove previsioni meteo offrono un barlume di speranza. Secondo il Colonnello Mario Giuliacci, intervistato da Fanpage.it, nei prossimi giorni ci sarà un crollo delle temperature in diverse regioni italiane. Giuliacci prevede un’ondata di temporali e un clima più fresco che potrebbe portare sollievo da questo caldo soffocante, a partire dal 5 luglio 2025.

Alla spiaggia del Bagno Firenze, il meteorologo Mario Giuliacci sfida i 36°C indossando un cappotto. – leonardo.it

Un cambiamento in arrivo: il mese di luglio 2025 inizia con previsioni meteo promettenti

Il mese di luglio 2025 potrebbe segnare un punto di svolta per quanto riguarda le condizioni meteo in Italia. Dopo settimane di caldo insopportabile, il Colonnello Mario Giuliacci ha annunciato l’imminente arrivo di una doppia perturbazione atlantica. Queste perturbazioni potrebbero cambiare radicalmente il quadro climatico del paese, portando temporali e un abbassamento delle temperature già a partire dal primo weekend del mese. Giuliacci ha spiegato che, mentre il Nord Italia vedrà un calo di circa 10 gradi, altre regioni come il Centro e il Sud seguiranno con un ritardo di qualche giorno.

Le previsioni di Giuliacci: un abbassamento delle temperature in tutto il paese

Il Colonnello Giuliacci ha fornito dettagli specifici sulle previsioni meteo per le diverse regioni italiane. Al Nord, le temperature rimarranno sopra i 35 gradi fino al 4 luglio, per poi scendere rapidamente sotto i 30 gradi. Al Centro, regioni come Toscana, Umbria e Lazio vedranno un calo di 5-7 gradi il 6 luglio, stabilizzandosi intorno ai 30 gradi. Al Sud, l’attesa sarà più lunga, con temperature che rimarranno sopra i 35 gradi fino al 9 luglio, prima di scendere di 7-8 gradi. Questa tendenza al ribasso dovrebbe durare almeno una settimana, offrendo un atteso sollievo dal caldo estivo.

Non solo temperature: temporali in arrivo su gran parte dell’Italia

Oltre al calo delle temperature, Giuliacci ha previsto una serie di perturbazioni che interesseranno il paese. A partire dal 1 luglio 2025, temporali diffusi colpiranno le Alpi, mentre piogge locali e pomeridiane si abbatteranno su regioni come Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli. Il giorno peggiore, secondo l’esperto, sarà sabato 5 luglio, con temporali di forte intensità previsti nelle regioni del Nord Ovest e lungo il versante adriatico degli Appennini. Anche domenica 6 luglio sarà caratterizzata da forti rovesci, in particolare sulle Prealpi piemontesi e lombarde. Questi fenomeni offriranno un ulteriore sollievo dal caldo, ma potrebbero anche causare disagi in alcune aree.