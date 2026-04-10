Massimo Giletti, dove vive il conduttore: la villa extra lusso (con un dettaglio mozzafiato)

Massimo Giletti, noto giornalista e conduttore de Lo Stato delle Cose, è tornato al centro dell’attenzione televisiva con il suo programma su Rai 3, registrando buoni ascolti e conquistando il pubblico con il suo approccio diretto e incisivo alla cronaca.

Conosciuto per la sua riservatezza, Giletti ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata, ma recentemente ha rivelato alcuni dettagli sul suo stile di vita e le sue abitazioni, che rappresentano perfettamente il suo amore per il lusso, ma anche per le radici familiari e la tradizione.

Un appartamento elegante e pieno di storia

Nel cuore di Roma, Giletti risiede in uno splendido appartamento situato nel quartiere dei Parioli, una delle zone residenziali più esclusive della Capitale. Questo angolo della città, famoso per la sua eleganza e tranquillità, è la scelta perfetta per un personaggio pubblico come Giletti, che ama godere della sua privacy senza rinunciare alla comodità e al comfort.

La casa, che riflette appieno il suo stile raffinato, è stata raramente mostrata al pubblico, ma da alcune immagini rilasciate in interviste private, è emerso un soggiorno luminoso e accogliente, dove i libri occupano un posto di rilievo.

Una delle caratteristiche distintive della dimora romana di Giletti sono i numerosi oggetti d’arte moderna e i cimeli di famiglia, tra cui alcune foto con Hemingway, che parlano di una passione per la letteratura e la cultura.

Non mancano, poi, i celebri Tapiri di Striscia la Notizia, simbolo del suo successo nella televisione italiana, e un grande pinguino dorato, che arricchisce il grande terrazzo che si affaccia sulla città. Un angolo dove il conduttore può godersi il panorama romano in tranquillità, lontano dai riflettori.

Il rifugio in Piemonte

Oltre alla sua casa romana, Massimo Giletti è legato a doppio filo con il Piemonte, terra d’origine della sua famiglia. In provincia di Biella, a Ponzone di Trivero, possiede una villa che rappresenta per lui un rifugio di pace e riflessione, un luogo che ha conosciuto fin dall’infanzia.

“È il mio buen retiro da quando ero bambino”, ha confessato il giornalista a Oggi, svelando il legame profondo che lo unisce a questo angolo di Piemonte. La villa, che rispecchia la tradizione e la storia della sua famiglia, è un luogo che sembra fermarsi nel tempo, un perfetto equilibrio tra il lusso e la serenità del paesaggio circostante.

L’abitazione è un angolo di storia e stile, con stanze arredate con gusto e attenzione ai dettagli. La zona giorno è dominata da un’atmosfera calda e sofisticata, dove le cornici dorate e i divani damascati creano un’atmosfera accogliente e raffinata.

Le pareti rosse vivaci aggiungono un tocco di energia alla stanza, mentre il secondo salottino, dai toni più blu, si affaccia su un grande terrazzo immerso nel verde, dove Giletti può rifugiarsi dalla frenesia della vita quotidiana e godere della tranquillità della natura piemontese.

La villa di Giletti non è solo un rifugio per il relax, ma anche un testimone della sua eredità familiare. La sua famiglia, infatti, aveva una fiorente azienda tessile nella zona, che ha contribuito a mantenere vivo il legame con il Piemonte. La casa è un tributo alle tradizioni di famiglia, arricchita da quadri prestigiosi e oggetti che raccontano la storia di un’imprenditoria di successo.