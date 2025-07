Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha recentemente richiamato l’attenzione sull’importanza della corretta conservazione dei farmaci durante periodi di caldo intenso. Le temperature elevate possono alterare l’efficacia e la sicurezza dei medicinali, rendendoli potenzialmente pericolosi.

In particolare, prodotti come insulina, ormoni e vaccini necessitano di essere mantenuti in condizioni specifiche per preservarne l’integrità. Questo avvertimento mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al caldo e a promuovere pratiche corrette per la conservazione dei farmaci.

Matteo Bassetti, infettivologo italiano, ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’ negli studi De Paolis a Roma, il 9 novembre 2021. – leonardo.it

Il caldo estivo: un pericolo per i farmaci che richiedono temperature controllate

Le alte temperature estive possono compromettere la stabilità chimico-fisica di molti farmaci, un problema sottolineato da Bassetti attraverso i suoi interventi sui social. Il direttore ha spiegato che insulina, ormoni e vaccini devono essere conservati a temperature comprese tra 2 e 8 °C. Qualsiasi deviazione da queste condizioni può portare a una perdita di efficacia o, peggio ancora, a pericoli per la salute. Bassetti ha anche sottolineato che lasciare i farmaci in auto o esporli alla luce diretta del sole può avere effetti dannosi. Queste indicazioni sono fondamentali per evitare errori nella gestione dei farmaci durante l’estate.

Consigli pratici per la conservazione sicura dei farmaci durante i viaggi estivi

Oltre ai rischi legati alla conservazione in casa, Bassetti ha fornito raccomandazioni utili per chi viaggia. Ha consigliato di evitare di lasciare i farmaci in auto, dove le temperature possono salire rapidamente, e di riporli in frigorifero quando non si è sicuri delle condizioni ambientali. Ha anche suggerito di fare attenzione durante gli spostamenti, assicurandosi che i medicinali sensibili siano trasportati in contenitori termici adeguati. Questi accorgimenti sono cruciali per mantenere l’efficacia dei trattamenti e prevenire complicazioni sanitarie.

L’importanza della consapevolezza pubblica sui rischi legati al caldo per i medicinali

Bassetti ha utilizzato un video sui social per diffondere il suo messaggio, sottolineando l’importanza di un’adeguata informazione pubblica su questo tema. La sua iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di seguire le corrette pratiche di conservazione dei farmaci, specialmente durante i periodi di caldo estremo. Diffondere conoscenze accurate e pratiche è essenziale per garantire che i cittadini siano in grado di gestire in modo appropriato le proprie terapie, riducendo i rischi associati all’uso di medicinali compromessi dalle temperature elevate.