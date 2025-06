In un recente intervento, Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova, ha acceso i riflettori su due temi cruciali del panorama sanitario e politico italiano. Oltre a discutere delle nuove varianti del Covid, Bassetti ha centrato il suo discorso sull’urgente necessità di una normativa chiara riguardo al fine vita.

Con un messaggio forte e deciso, ha richiamato l’attenzione della politica, sottolineando quanto sia fondamentale per i medici, i pazienti e le famiglie avere un quadro normativo che garantisca dignità e responsabilità in un contesto così delicato.

L’infettivologo italiano Matteo Bassetti. – leonardo.it

Le innovazioni nel test di Medicina e l’appello di Bassetti

Bassetti ha iniziato il suo discorso elogiando i recenti cambiamenti apportati al test di Medicina, descrivendoli come un passo avanti significativo. Questi cambiamenti, ha detto, sono un segnale positivo per il sistema educativo medico italiano. Tuttavia, la sua attenzione si è presto rivolta a un altro argomento di grande rilevanza: l’assenza di una normativa chiara sul fine vita in Italia. Bassetti ha usato i suoi canali social per amplificare il messaggio che è necessario agire rapidamente per colmare questo vuoto legislativo, un tema che coinvolge direttamente sia la sanità che la politica.

Bassetti: Serve una legge chiara sul fine vita

Attraverso una clip video pubblicata su Instagram, Bassetti ha espresso il suo punto di vista con chiarezza: “Serve una legge nazionale chiara che garantisca dignità e responsabilità.” Ha sottolineato come l’attuale situazione normativa lasci medici, pazienti e famiglie in una posizione di incertezza, e questo è inaccettabile in un contesto così delicato. Bassetti ha fatto un appello alla politica affinché affronti il tema del fine vita con la serietà che merita, evitando di cadere in posizioni ideologiche. Le sue parole, “La politica deve ascoltare e evitare posizioni ideologiche”, risuonano come un invito a mettere da parte le differenze per il bene comune.

L’importanza di una normativa per medici e famiglie

Nella sua analisi, Bassetti ha evidenziato l’essenziale necessità di una normativa che permetta ai medici di operare con maggiore sicurezza e serenità. Attualmente, la mancanza di una legge specifica sul fine vita crea difficoltà e incertezze non solo per i professionisti della salute, ma anche per i pazienti e le loro famiglie. Secondo Bassetti, una legge chiara offrirebbe una guida indispensabile, eliminando la confusione normativa che attualmente esiste. In questo modo, sarebbe possibile trattare un tema così sensibile con la dignità e il rispetto che merita, assicurando un percorso più sereno per tutti coloro che si trovano ad affrontare queste situazioni difficili.