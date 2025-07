Negli Stati Uniti, l’allarme per la diffusione della sindrome Alpha-Gal sta crescendo, spingendo gli esperti a fare chiarezza su questa particolare patologia. L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore del Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha fornito dettagli importanti su questa sindrome, che è collegata alla puntura della zecca stella solitaria.

La sindrome Alpha-Gal provoca una rara allergia alla carne rossa e ai latticini, ed è al centro dell’attenzione a causa dei cambiamenti climatici che potrebbero facilitare la diffusione della zecca in altre regioni del mondo.

L’infettivologo italiano Matteo Bassetti. – leonardo.it

Allarme e diffusione della sindrome Alpha-Gal negli Stati Uniti

La sindrome Alpha-Gal è diventata un problema di salute pubblica negli Stati Uniti, dove si è registrata una rapida espansione della zecca stella solitaria. Questo parassita, originario del Sudest degli Stati Uniti, è ora presente anche in altre aree, dal Nord della costa atlantica fino al Midwest. Gli esperti ritengono che l’aumento delle temperature, legato alla crisi climatica, stia contribuendo alla diffusione della zecca. La puntura di questo parassita può indurre una reazione allergica alla carne rossa, condizione che sta mettendo in allerta le autorità sanitarie.

Le dichiarazioni dell’esperto Matteo Bassetti

Matteo Bassetti, noto infettivologo, ha recentemente discusso la sindrome Alpha-Gal tramite i suoi canali social, chiarendo la gravità della situazione negli Stati Uniti. “Siamo di fronte a una nuova sindrome, la sindrome alfa-gal,” ha spiegato Bassetti. Ha sottolineato come oltre 450.000 persone siano state colpite dalla sindrome nell’ultimo anno, a causa della puntura della zecca stella solitaria. “Questa zecca inietta una sostanza che provoca un’incapacità di digerire carne e latticini,” ha affermato l’esperto, mettendo in evidenza i sintomi come orticaria, respiro corto e nausea.

Implicazioni future della diffusione della zecca stella solitaria

La considerazione di Bassetti sui potenziali rischi futuri è chiara: “Per fortuna riguarda soltanto gli Stati Uniti al momento, ma potrebbe succedere che i cambi climatici facciano sì che questa zecca arrivi anche nel resto del mondo.” È cruciale monitorare la situazione, poiché la diffusione della zecca stella solitaria potrebbe portare la sindrome Alpha-Gal in nuovi territori. Mentre gli Stati Uniti stanno affrontando questa sfida sanitaria, è fondamentale che le autorità sanitarie globali prestino attenzione a questo fenomeno, per prevenire un’eventuale espansione internazionale della sindrome.