In seguito all’allerta per un focolaio di legionella scoppiato nelle case popolari di Milano, l’infettivologo Matteo Bassetti ha deciso di intervenire pubblicamente. Attraverso un video sui suoi canali social, Bassetti offre una guida pratica su come difendersi da questo batterio pericoloso. Le sue raccomandazioni includono semplici gesti quotidiani che possono aiutare a prevenire il contagio, un tema di grande attualità e rilevanza, soprattutto nelle aree urbane dove la densità abitativa e l’uso condiviso di impianti idrici e di raffreddamento aumentano i rischi.

L’infettivologo italiano Matteo Bassetti. – leonardo.it

La natura insidiosa della legionella e le sue potenziali conseguenze sulla salute umana

La legionella è un batterio che può causare una polmonite grave e potenzialmente letale. Come spiegato da Bassetti, “la legionella può dare anche un interessamento al fegato, un interessamento al rene e anche un interessamento al cervello.” Il nome legionella deriva da un’epidemia avvenuta nel 1976 a Philadelphia, durante un raduno della Legione americana. In quell’occasione, 221 persone si ammalarono e 34 morirono a causa del batterio, che si era diffuso attraverso il sistema di aria condizionata dell’hotel. Questo evento ha portato all’identificazione e allo studio approfondito della legionella, che continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Le aree a rischio e le raccomandazioni di Matteo Bassetti per la prevenzione

Il batterio della legionella si annida in ambienti umidi, come rubinetti, serbatoi dei condomini, torri evaporative dei sistemi di aria condizionata e tubature dell’acqua calda. Questi luoghi rappresentano un habitat ideale per la proliferazione del batterio, soprattutto quando l’acqua ristagna. Bassetti sottolinea che “è importante pulire sempre bene i filtri dell’aria condizionata” e evitare aree in cui l’acqua possa stagnare. Prestare attenzione ai serbatoi d’acqua e alla loro manutenzione è essenziale per ridurre i rischi di contagio.

Misure pratiche e quotidiane per ridurre il rischio di contagio da legionella

Per evitare il contagio, Bassetti suggerisce l’adozione di misure semplici ma efficaci. Oltre alla pulizia regolare dei filtri dell’aria condizionata, è fondamentale assicurarsi che non vi siano aree in cui l’acqua rimanga stantia. Questo include controllare e pulire regolarmente i serbatoi dell’acqua e le tubature. Mantenere un ambiente pulito e ben mantenuto non solo riduce il rischio di legionella, ma migliora anche la qualità dell’aria e dell’acqua nelle abitazioni e negli spazi condivisi. Le indicazioni di Bassetti sono un promemoria importante della necessità di adottare comportamenti proattivi per proteggere la salute pubblica.