Matteo Bassetti, noto infettivologo, torna a concentrarsi su un tema cruciale per la salute pubblica: l’Herpes Zoster, comunemente conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Bassetti spiega cos’è questa infezione, chi ne è maggiormente a rischio e perché è essenziale vaccinarsi per prevenirla.

L’Herpes Zoster è una riattivazione del virus della varicella, che può provocare dolore significativo e colpisce fino al 25% della popolazione. La vaccinazione è particolarmente consigliata per persone over 60, immunodepresse e per chi ha già contratto l’infezione. L’appello di Bassetti si concentra sull’importanza di questo vaccino come strumento di prevenzione per evitare complicazioni gravi alla salute.

L’infettivologo italiano Matteo Bassetti. – leonardo.it

Comprendere l’Herpes Zoster e i gruppi a rischio

L’Herpes Zoster, o Fuoco di Sant’Antonio, è un’infezione causata dalla riattivazione del virus della varicella, contratta durante l’infanzia. Secondo Matteo Bassetti, questa condizione può colpire una metà del corpo umano, causando vescicole e un dolore neuropatico significativo. Il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster è più comune di quanto si possa pensare, con un’incidenza stimata del 25% della popolazione. I soggetti più vulnerabili sono gli immunodepressi e gli anziani, che presentano un rischio maggiore di manifestare questa infezione.

L’importanza del vaccino per prevenire l’Herpes Zoster

Nel suo intervento, Bassetti sottolinea la disponibilità di un vaccino efficace contro l’Herpes Zoster. Questo vaccino è raccomandato principalmente per persone di età superiore ai 60 anni, per coloro che sono immunodepressi e per chi ha già avuto il Fuoco di Sant’Antonio. La vaccinazione non solo riduce il rischio di ricorrenza dell’infezione, ma previene anche complicazioni gravi. Bassetti ribadisce l’importanza del vaccino come strumento preventivo fondamentale per proteggere la salute pubblica e ha lanciato un appello chiaro: “Si alla vaccinazione perché aiuta a evitare di avere veramente tanti problemi alla salute”.

L’appello di Bassetti per una maggiore consapevolezza

Il messaggio di Matteo Bassetti si concentra sull’importanza della consapevolezza e della prevenzione. Condividendo il suo video su Instagram, il medico mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi connessi all’Herpes Zoster e sull’efficacia del vaccino nel prevenire l’infezione. Bassetti invita tutti, specialmente le categorie a rischio, a considerare la vaccinazione come una misura di protezione essenziale. La diffusione di informazioni corrette e l’adozione di pratiche vaccinali possono contribuire significativamente a ridurre l’incidenza di casi di Herpes Zoster e le sue complicazioni.