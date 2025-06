La Maturità 2025 ha preso il via con la prima prova scritta di Italiano, coinvolgendo oltre 524.000 studenti in tutta Italia. Questa prova, una delle più attese e temute, ha il compito di valutare la capacità espressiva e argomentativa dei maturandi, ponendo al centro sette tracce che spaziano dalla letteratura all’attualità. Le tracce sono state svelate durante una diretta televisiva, in una cerimonia che ha dato inizio a un viaggio attraverso temi di cultura e attualità, progettati per stimolare la riflessione su questioni profonde e complesse della nostra epoca.

Un gruppo di studenti

Un viaggio tra cultura e attualità che interroga mente e coscienza

L’apertura delle buste con le tracce della Maturità è stata un momento solenne, celebrato in diretta televisiva. Le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito riflettono un’ampia gamma di argomenti, dalla letteratura alla storia, passando per l’etica e l’attualità. L’obiettivo è quello di stimolare nei giovani una riflessione critica sulle grandi figure del passato e sui temi che caratterizzano il presente. In questo contesto, le tracce diventano strumenti per interrogare non solo la mente, ma anche la coscienza degli studenti, sfidandoli a esprimere pensieri critici e personali.

Riflessi di memoria civile e sfide digitali: le tracce che spiccano

Tra le varie opzioni offerte agli studenti, alcune tracce hanno catturato particolarmente l’attenzione. Una di queste è dedicata a Pier Paolo Pasolini, con una poesia tratta da “Del Diario”, e un brano di Giuseppe Tomasi di Lampedusa da Il Gattopardo. Entrambe le opere offrono uno spunto per riflessioni sulla cultura e la storia italiana. Altri argomenti riguardano momenti chiave della storia, come la crisi economica degli anni Trenta illustrata da Piers Brendon. Ancora, spiccano i richiami all’attualità, con un particolare focus sull’appello di Paolo Borsellino ai giovani, un messaggio di speranza e impegno contro la mafia che invita a riflettere sul ruolo dell’indignazione nei social media, un tema trattato da Anna Meldolesi e Chiara Lalli.

Il concetto di rispetto e la sua importanza nella società odierna

Tra le tracce più discusse della Maturità 2025, una è dedicata alla parola dell’anno Treccani: «Rispetto». Questo tema, proposto da Riccardo Maccioni, sollecita una riflessione personale e collettiva su un concetto centrale nell’epoca moderna, in cui empatia e convivenza civile sembrano spesso smarrite. La riflessione su rispetto, memoria e critica sociale, rappresenta il cuore della Maturità 2025, una prova che non si limita a valutare le capacità accademiche, ma invita i giovani a pensare profondamente, a sentire empaticamente e a scegliere con consapevolezza la propria strada in una società in continua evoluzione.