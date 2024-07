È partita l’impresa solidale di Mauro Guenci per tutelare la disabilità. Il roller di Senigallia ha deciso di percorrere 1.300 chilometri sui pattini in un’inedita performance di beneficienza. Partito da piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, il pattinatore arriverà a Santa Maria di Leuca, il punto più meridionale della Puglia. Nei suoi 13 giorni di marcia con una media giornaliera di 100-120 chilometri, pattinerà sul manto di una delle piste ciclabili più lunghe d’Europa, la Ciclovia Adriatica che attraversa Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Mauro Guenci in pattini per solidarietà

Il progetto si chiama Adriatic Cycle on Skates – Pedala, pattina con Mauro per una mare di solidarietà. Si tratta di un percorso mozzafiato lungo la costa, senza mai perdere di vista il mare, con arrivo previsto il 28 giugno. Il campione dell’ASD Team Roller Senigallia lancia la sfida di solidarietà a tutte e tutti gli amanti dello sport che possono diventare protagonisti, dai ciclisti e pattinatori esperti a quelli principianti.

Lungo la strada chiunque può unirsi a Guenci pedalando o pattinando per quanti chilometri desidera. La t-shirt ufficiale della manifestazione costa 10 euro: il ricavato delle vendite va all’associazione Disabili No Limits. Fondata nel 2011 dalla campionessa paralimpica Giusy Versace, Disabili No Limits raccoglie fondi per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio alle persone con disabilità che vivono in condizioni economiche svantaggiate.

Partita da Trieste l’impresa di Mauro Guenci per Disabili No Limits

Classe 1966, Guenci è campione del mondo di pattinaggio di velocità in linea e nove volte recordman di primato mondiale. Coach e istruttore di skating, documenta le tappe dell’Adriatic Cycle on Skates sul suo profilo Instagram. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Senigallia con il Ministero del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Sport e Salute, Amondo (Mobilità dolce), Federazione Sport Rotellistici e le sette Regioni attraversate.

Adriatic Cycle on Skates è al vaglio del Guinness World Records per il suo svolgimento. Guenci è scortato dall’ammiraglia di Tania Lara Bertucci e in bici da Alessandro Giampaola, allenatore della squadra di Pescara. Al termine dei primi due giorni di marcia, il roller marchigiano è riuscito a prendere un vantaggio di venti chilometri sulla tabella di marcia.

Adriatic Cycle on Skates: come sostenere il progetto

Alla partenza erano presenti Elisa Lodi, assessore alle Politiche del patrimonio immobiliare e dello sport di Trieste, e alcuni esponenti dell’Inline Skaters FVG. “Porto i saluti dell’Amministrazione comunale alla partenza di questa vera e propria sfida, lungo le coste dell’Adriatico – ha dichiarato Lodi –, e dò la mia disponibilità a valutare l’idea proposta questa mattina, di portare a Trieste una manifestazione con i Babbo Natale sui roller a dicembre. Questi sono solo degli esempi dei numerosi eventi sportivi che contribuiscono ad animare la città”.

Per sostenere l’iniziativa basta mandare una mail a teamrollersenigallia@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e taglia: la t-shirt viene inviata direttamente a casa. Sempre alla stessa mail e al numero 3711641219 è possibile prenotarsi per incontrare Guenci nel corso delle varie tappe.

