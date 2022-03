Il mondo degli Nft attira anche McDonald’s Italia, che ha deciso di far debuttare il bel Paese nell’universo dei Non Fungible Token. Dopo il lancio avvenuto negli Stati Uniti, il brand di fast food più famoso al mondo ha pensato di chiamare a raccolta tre artisti nostrani emergenti e ha affidato a loro la produzione di opere d’arte digitale da mettere in palio.

McDonald’s Italia: i dettagli del progetto NFT

In occasione del debutto in Italia del triplo cheeseburger, McDonald’s ha deciso di lanciare anche il mercato nostrano nel mondo degli Nft. I responsabili italiani del progetto hanno chiamato in soccorso il cantante Ghali e insieme hanno scelto tre artisti emergenti, a cui hanno affidato il compito di realizzare opere d’arte digitale. Queste, poi, sono state messe in palio tramite un concorso a cui possono partecipare tutti i clienti.

“Volevamo celebrare questo nostro panino iconico con qualcosa che restasse nel tempo, che si potesse conservare, come un ricordo ma digitale. Abbiamo pensato all’arte e poi abbiamo pensato agli Nft. Insieme con Ghali abbiamo scelto 3 artisti giovani, diversi fra loro per stile ma che fossero in qualche modo vicini al nostro brand, cui abbiamo affidato questo compito“, ha dichiarato Raffaele Daloiso, direttore marketing di McDonald’s Italia, a Italian.tech.

Gli artisti che hanno realizzato le opere d’arte sono: Daniele Tozzi, specializzato in calligrammi, l’illustratrice Serena Gianoli e il designer Nicola Laurora. Ghali, entusiasta dell’iniziativa di McDonald’s Italia, ha dichiarato: “In questo modo, McDonald’s sta democratizzando il mondo dell’arte, avvicinandolo ai più giovani: è un percorso che appoggio in prima persona e di cui sono davvero orgoglioso“.

Ghali

Come partecipare al concorso di McDonald’s Italia

Le opere d’arte digitale messe in palio da McDonald’s Italia per il debutto nel mondo dell’Nft saranno riprodotte in 100 copie ciascuna, per un totale di 300 pezzi. Esposte su OpenSea, uno dei marketplace del settore più famosi, dal 12 marzo al 5 aprile 2022, sono tutte certificate e autentiche. Per partecipare all’estrazione è necessario registrarsi sull’app McDonald’s, acquistare un Triplo Cheeseburger e inserire il codice presente sullo scontrino nell’apposita sezione. I più fortunati vedranno trasferire l’Nft nel proprio wallet di criptovalute e potranno fare dell’opera d’arte ciò che vogliono, perfino venderla.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO