MD, coi super saldi di gennaio ti porti a casa la scopa elettrica potentissima: 30 euro in meno

I saldi di gennaio portano con sé una delle offerte più interessanti del volantino MD, che propone la scopa elettrica Hoover Go Home a un prezzo davvero competitivo. Si tratta di un modello senza filo progettato per garantire una pulizia quotidiana rapida ed efficace, grazie a un motore brushless da 200 watt particolarmente potente.

La promozione consente di acquistarla a soli 69 euro, con una riduzione di trenta euro rispetto al prezzo abituale, rendendola una delle occasioni più convenienti del periodo. La Hoover HFGCC10H011 è pensata per chi desidera un elettrodomestico leggero, maneggevole e capace di adattarsi facilmente a pavimenti diversi senza perdere efficienza.

La migliore scopa elettrica di MD

La batteria al litio da 25,9 volt assicura un’autonomia fino a quarantacinque minuti in modalità Eco, ideale per appartamenti di medie dimensioni. Utilizzando la spazzola motorizzata l’autonomia si attesta intorno ai trenta minuti, mentre la modalità Turbo garantisce venti minuti di potenza massima per lo sporco più ostinato.

La scopa elettrica Hoover è perfetta per ogni necessità – (mdspa.it) – leonardo.it

La potenza di aspirazione raggiunge i trenta AirWatt, un valore adeguato per la pulizia quotidiana di superfici dure e tappeti a pelo corto. Il serbatoio da 0,55 litri permette di raccogliere una buona quantità di polvere prima dello svuotamento, che avviene tramite un pulsante dedicato molto pratico.

Il tempo di ricarica è di circa cinque ore, mentre la batteria rimovibile consente di ricaricare l’unità ovunque senza vincoli di posizione. La presenza del filtro H11 lavabile garantisce una filtrazione efficace, trattenendo le particelle più fini e migliorando la qualità dell’aria domestica.

La scopa offre due modalità di potenza, Eco e Turbo, selezionabili tramite un’interfaccia LED che mostra anche il livello di carica residua. La spazzola motorizzata con luci LED frontali facilita la pulizia sotto mobili e letti, illuminando le zone meno visibili e migliorando la precisione dell’aspirazione.

Il design leggero da 2,46 chilogrammi rende l’utilizzo confortevole anche per sessioni prolungate, mentre l’accesso facilitato alla spazzola semplifica le operazioni di manutenzione. Le dimensioni compatte permettono di riporla facilmente in piccoli spazi, rendendola adatta anche a case con poco margine di stoccaggio.

Il prodotto arriva in una confezione da 4,44 chilogrammi, con dimensioni che ne facilitano il trasporto e l’installazione immediata. L’offerta MD rappresenta quindi un’opportunità interessante per chi cerca una scopa elettrica performante senza spendere cifre elevate.

La combinazione di potenza, autonomia e praticità rende la Hoover Go Home una scelta ideale per la pulizia quotidiana, soprattutto in ambienti domestici dinamici. Con uno sconto del trenta per cento e un prezzo finale di 69 euro, questo modello si conferma uno dei migliori affari dei saldi invernali.