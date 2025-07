Meghan Markle ha recentemente lanciato un vino rosé che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Il lancio del prodotto è avvenuto il primo luglio, data significativa poiché coincide con il compleanno della principessa Diana. Questa coincidenza non è passata inosservata, sollevando una serie di polemiche e critiche.

Mentre alcuni hanno trovato la scelta di lanciare un prodotto alcolico in tale data come insensibile, altri hanno apprezzato la novità, tanto che il vino è andato esaurito in meno di sessanta minuti. L’evento ha anche suscitato reazioni all’interno della famiglia reale, con il principe William che, secondo fonti, sarebbe rimasto particolarmente infastidito.

Una donna tiene un calice di vino in mezzo ad una vigna

Il successo commerciale del brand di Meghan Markle

Nonostante le critiche, il marchio lifestyle di Meghan Markle, chiamato ‘As Ever’, continua a riscuotere un successo straordinario. Il vino rosé, descritto come “leggero, fresco e celebrativo”, è stato pensato per accompagnare i momenti migliori dell’estate. Questo nuovo prodotto si aggiunge a una gamma già popolare di articoli che include miscele per pancake e biscotti, confetture in confezioni da collezione, miele e tè. Tutti questi prodotti risultano attualmente sold out sul sito ufficiale del marchio, dimostrando l’attrattiva e l’appeal del brand tra i consumatori.

Le critiche e il dissenso del principe William

La scelta di lanciare un vino alcolico nel giorno del compleanno della principessa Diana ha sollevato perplessità e critiche. Kinsey Schofield, esperta della famiglia reale, ha espresso la sua opinione in un’intervista, definendo la decisione come “quasi crudele” e non solo una semplice svista. Ha sottolineato come la tempistica del lancio abbia “irritato e non poco il principe William”. La data del primo luglio è particolarmente significativa per William, poiché ogni anno ricorda con dolore la scomparsa della madre. La decisione di Meghan ha quindi suscitato reazioni negative, soprattutto considerando la tragica connessione tra Diana e l’abuso di alcol.

Implicazioni e possibili sviluppi futuri

Questa mossa di Meghan Markle potrebbe avere ulteriori conseguenze nelle dinamiche familiari reali. Mentre re Carlo sta pianificando una strategia per far tornare a corte Harry e Meghan, l’ultimo lancio della duchessa potrebbe complicare ulteriormente le relazioni già tese. La percezione pubblica della coppia continua a oscillare tra ammirazione e critica, e azioni come queste possono influenzare il modo in cui vengono visti sia all’interno che all’esterno della famiglia reale. Resta da vedere come questa situazione evolverà e quali saranno le risposte ufficiali, se ci saranno, da parte della casa reale.