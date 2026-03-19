Meloni da Fedez oggi alle 13: podcast, referendum e tensioni internazionali

Giorgia Meloni sceglie un terreno diverso dal solito per parlare di politica. Oggi alle 13 la presidente del Consiglio sarà ospite del Pulp Podcast, il format di Fedez e Mr. Marra che negli ultimi mesi ha intercettato un pubblico molto più ampio rispetto ai canali tradizionali.

Non è un passaggio banale, ma un segnale chiaro di come il confronto politico si stia spostando anche fuori dai contesti istituzionali e televisivi.

Un’intervista che tocca giustizia e politica estera

Dalle anticipazioni diffuse sui social del programma emerge un confronto diretto, senza filtri evidenti. Tra i temi affrontati c’è il referendum sulla riforma della giustizia, con domande sull’Alta Corte e sul ruolo delle istituzioni.

Spazio anche alla politica internazionale, con una questione che torna spesso nel dibattito pubblico: il rapporto tra Italia e Stati Uniti. Alla domanda su una possibile subordinazione, Meloni ha ribadito la necessità di rafforzare l’autonomia europea, soprattutto nei settori strategici.

Il punto sulla crisi internazionale

Nel corso della puntata, la premier affronta anche il tema più delicato delle ultime settimane: le tensioni in Medio Oriente. La linea resta quella già espressa dal governo, con una posizione che punta a evitare escalation.

“L’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’Iran e non intende partecipare”, ha spiegato, sottolineando come l’obiettivo sia favorire una de-escalation.

Il riferimento è a uno scenario internazionale sempre più instabile, in cui secondo Meloni il diritto internazionale mostra segni evidenti di crisi e le organizzazioni multilaterali faticano a mantenere un ruolo efficace.

Dipendenze strategiche e nuovi equilibri

Uno dei passaggi più netti riguarda il tema delle dipendenze economiche e militari dell’Europa. Difesa, energia e materie prime restano i nodi centrali.

“Se chiedi a qualcuno di farsi carico della tua sicurezza, non lo fa gratis”, ha osservato la premier, facendo riferimento al rapporto con gli Stati Uniti e al peso che questo comporta nelle scelte politiche europee.

Il quadro che emerge è quello di un continente che, dopo anni di equilibri consolidati, si trova a riconsiderare le proprie priorità alla luce degli shock recenti, dalla pandemia alla guerra in Ucraina fino alla crisi attuale.

La politica entra nei nuovi formati

Al di là dei contenuti, la presenza di Meloni in un podcast come quello di Fedez segnala un cambio di approccio nella comunicazione politica.

Non più solo interviste istituzionali o talk show, ma anche piattaforme digitali che parlano a un pubblico diverso, spesso più giovane e meno legato ai media tradizionali.

Tra i commenti alla puntata, anche quello di Tommaso Longobardi, responsabile social di Palazzo Chigi, che ha sottolineato come il dibattito non possa restare confinato nei soliti spazi.