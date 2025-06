Il recente incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro canadese Mark Carney, avvenuto durante il vertice internazionale del G7, ha segnato un momento di rilievo nel panorama geopolitico attuale. In un contesto di instabilità globale, le due nazioni hanno discusso temi di grande importanza strategica, come la sicurezza, la migrazione e l’intelligenza artificiale. Meloni ha sottolineato l’impegno condiviso nel rafforzare una relazione che punta a risultati concreti e cooperazioni durature, con un focus particolare sui materiali critici e altre questioni chiave per le democrazie industrializzate.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, durante la registrazione del programma ‘Cinque Minuti’ negli studi Rai di Roma, il 4 aprile 2024. – leonardo.it

Cooperazione strategica su temi di rilevanza globale

Durante l’incontro, Giorgia Meloni ha richiamato l’attenzione su alcune delle priorità già introdotte durante la presidenza italiana del G7, tra cui la migrazione e l’intelligenza artificiale. La premier ha evidenziato l’importanza di una dichiarazione congiunta sulle migrazioni, il che rappresenta un passo significativo a livello di G7. Inoltre, ha apprezzato l’attenzione rivolta ai materiali critici, considerati temi strategici di primaria importanza. Meloni ha espresso il suo plauso per la lungimiranza dimostrata su questi argomenti, sottolineando la volontà italiana di proseguire su questa linea.

Un’alleanza solida per la sicurezza internazionale

Il cuore del vertice è stato dedicato alla sicurezza, con un’enfasi particolare su quella internazionale. Meloni ha ribadito che Italia e Canada sono storicamente alleati e stanno rafforzando i loro legami dall’inizio del suo mandato. La premier si è detta certa che questa collaborazione continuerà nei prossimi anni. Dalla parte canadese, Mark Carney ha riconosciuto il ruolo di Meloni nel guidare le discussioni del G7 su vari temi, tra cui l’economia globale e la migrazione transnazionale. Ha evidenziato l’importanza di affrontare il traffico di esseri umani e di lavorare insieme per rendere le comunità più sicure.

Un momento di riconoscimento e collaborazione concreta

Il bilaterale tra Meloni e Carney ha confermato una alleanza strategica che si muove su direttrici chiare. Il dialogo si è tradotto in un riconoscimento reciproco dell’importanza di trasformare i tradizionali legami bilaterali tra Italia e Canada in azioni concrete. Un momento di distensione ha chiuso l’incontro, con Carney che ha sottolineato l’interesse della stampa nei confronti della premier italiana, dimostrando come queste relazioni siano pronte a evolversi in risultati concreti e coerenti con le priorità di entrambe le nazioni. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel panorama geopolitico globale, evidenziando l’importanza di affrontare insieme temi complessi e di stringere legami solidi tra le democrazie industrializzate.