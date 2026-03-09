Merano in primavera: passeggiate, terme e giardini in fiore

La primavera è uno dei periodi migliori per visitare Merano. Con l’arrivo delle giornate più lunghe e delle temperature miti, la città altoatesina mostra il suo volto più elegante: i parchi tornano a fiorire, le passeggiate lungo il torrente Passirio si animano di visitatori e le Terme Merano (Therme Meran) sono una delle mete più frequentate per chi desidera dedicarsi al benessere.

Già nell’Ottocento Merano era una rinomata stazione climatica frequentata dall’aristocrazia europea, attratta dal clima particolarmente mite della conca meranese. Ancora oggi questa tradizione si ritrova nelle sue passeggiate alberate, nei giardini curati e nei numerosi spazi verdi che caratterizzano la città.

Tra escursioni panoramiche, visite culturali e momenti di benessere, Merano offre quindi una varietà di esperienze ideali per una vacanza primaverile.

Soggiornare a Merano: relax e tranquillità

Merano è una destinazione particolarmente apprezzata per vacanze primaverili di coppia, grazie alla combinazione tra natura, wellness e passeggiate panoramiche.

Per quanto riguarda l’alloggio, molte coppie apprezzano le strutture situate in un contesto tranquillo e immerso nel verde. Ne rappresenta un perfetto esempio Castel Rundegg, un raffinato hotel adults only a Merano in Alto Adige. La struttura, un 4 stelle superior, si trova nell’elegante quartiere di Maia Alta (Obermais) e si caratterizza per l’offerta di servizi di alto livello (piscine, saune, aree relax, trattamenti benessere, palestra e parco) e l’eccezionale proposta gastronomica (ricca colazione a buffet, dolci e strudel nel pomeriggio e cena con menù a 5 portate).

Passeggiate e sentieri tra città e natura

Merano è famosa per il suo sistema di passeggiate urbane, percorsi pianeggianti e ben curati che permettono di scoprire la città in modo lento e rilassato. Tra le più note ci sono la Passeggiata Tappeiner, la Passeggiata d’Inverno, la Passeggiata d’Estate e la Passeggiata Gilf.

Anche i dintorni offrono numerose escursioni facili. Un esempio è il Sentiero dei Cavalieri di Naturno, un itinerario ad anello che attraversa frutteti e pendii soleggiati all’inizio della Val Venosta. In primavera, con la fioritura dei meleti, il paesaggio assume un aspetto molto suggestivo.

Lungo il percorso si incontra anche la chiesa di San Procolo, nota per i suoi affreschi di epoca carolingia tra i più antichi dell’area alpina. Il sentiero è lungo circa undici chilometri e presenta un dislivello contenuto, risultando adatto anche a escursionisti non particolarmente esperti.

Giardini, musei e luoghi storici

Tra le attrazioni più celebri della città ci sono i Giardini di Castel Trauttmansdorff, considerati tra i giardini botanici più belli d’Europa. Durante la stagione primaverile il parco si trasforma in un vero spettacolo naturale grazie alla fioritura di moltissime specie vegetali provenienti da tutto il mondo.

All’interno dello stesso complesso si trova anche il Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo, che racconta in modo originale la storia dei viaggi nelle Alpi.

Nel centro storico meritano una visita anche il Castello Principesco, residenza tardomedievale nascosta tra vicoli e portici, e diversi musei che permettono di conoscere meglio la storia della città e delle sue tradizioni.

A pochi chilometri da Merano si trova inoltre il piccolo paese di Cermes, circondato da frutteti e dominato da Castel Monteleone (Schloss Lebenberg), un complesso costruito nel XV secolo che conserva cortili storici, sale nobiliari e un elegante giardino ornamentale.

Eventi e iniziative della primavera meranese

Con l’arrivo della bella stagione, Merano propone anche numerosi appuntamenti culturali e tradizionali. Tra gli eventi più attesi c’è il Merano Flower Festival, in programma nel centro cittadino tra il 23 e il 26 aprile: una manifestazione dedicata al mondo delle piante con installazioni floreali, esposizioni botaniche e incontri per appassionati di giardinaggio.

Durante la primavera si svolgono inoltre concerti, festival musicali e appuntamenti culturali che animano teatri e musei della città.

Un modo interessante per conoscere Merano è partecipare alle visite guidate del centro storico organizzate regolarmente durante l’anno. Accompagnati da guide esperte, i visitatori possono scoprire curiosità, luoghi nascosti e aspetti meno noti della storia cittadina.

Tra natura, cultura e relax, la primavera è quindi uno dei periodi più piacevoli per scoprire questa elegante città alpina. Un’occasione ideale per rallentare il ritmo e godersi Merano con calma.