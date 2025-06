Una nuova fase di instabilità meteorologica interessa l’Italia, con temporali pomeridiani previsti soprattutto al Centro-Sud. Una goccia fredda in quota si sta spostando verso il Sud Italia, portando condizioni di instabilità sull’Appennino centro-settentrionale. Il fine settimana vedrà il ritorno di un clima più stabile e soleggiato, soprattutto al Centro-Nord, grazie all’espansione di un anticiclone subtropicale. Nonostante ciò, sabato una nuova goccia fredda potrebbe causare temporali sparsi al Nord e sull’Appennino centro-settentrionale.

La goccia fredda e il suo impatto sul tempo in Italia

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una goccia fredda in quota, che sta scendendo verso il Sud Italia. Questo fenomeno ha innescato condizioni di instabilità sull’Appennino centro-settentrionale, dove sono attesi temporali localmente intensi nel pomeriggio. La saccatura è associata a un piccolo vortice depressionario in formazione sul Tirreno, che potrebbe portare a sconfinamenti verso le coste tirreniche in serata. Questa situazione di instabilità è destinata a persistere, con un vortice che venerdì si sposterà verso lo Ionio, mantenendo una certa instabilità tra Sicilia e Calabria, con rovesci e temporali sparsi.

L’espansione dell’anticiclone e le prospettive per il fine settimana

Nel corso del fine settimana, l’anticiclone subtropicale si espanderà dall’Europa sudoccidentale verso l’Italia centro-settentrionale, portando un miglioramento delle condizioni meteo. Questo porterà un clima più caldo, con temperature in aumento, soprattutto al Centro-Nord. Sabato, però, una nuova goccia fredda in quota in discesa dall’Europa centrale verso l’area adriatica potrebbe innescare temporali sparsi al Nord e sull’Appennino centro-settentrionale. Domenica, l’anticiclone dovrebbe rinforzarsi, portando a una giornata più stabile e soleggiata, con residua variabilità diurna in montagna.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Giovedì 19 giugno, il tempo sarà inizialmente soleggiato su tutta Italia, con piogge attese solo in Sicilia. Dal pomeriggio, l’instabilità aumenterà sull’Appennino centro-meridionale e sulla Sicilia interna, con temporali in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Venerdì 20 giugno, l’instabilità aumenterà in prossimità delle Alpi centro-occidentali, dell’Appennino meridionale e della Sicilia interna. Sabato 21 giugno, si prevede un aumento dell’instabilità nel pomeriggio-sera su Val Padana centro-occidentale e Liguria, con temporali localmente forti. Domenica 22 giugno sarà in gran parte soleggiato, con qualche focolaio temporalesco pomeridiano su Alpi occidentali e Appennino centrale. Le temperature rimarranno sostanzialmente invariate, con massime che oscilleranno tra i 30 e i 35°C al Centro-Nord e tra i 29 e i 34°C al Sud.