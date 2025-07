L’Italia sta godendo di un periodo di clima ideale, caratterizzato da giornate soleggiate e temperature moderate, che richiamano le estati degli anni ’80. Le previsioni meteo annunciano un’assenza di fenomeni meteorologici estremi fino a venerdì 11 luglio, con massime intorno ai 30°C e notti fresche, specialmente al Nord. Questo periodo di tregua meteo è accolto con sollievo dopo le recenti ondate di calore e rappresenta un’opportunità per godere appieno delle giornate estive. Tuttavia, è importante prestare attenzione al weekend, quando una perturbazione potrebbe portare temporali, soprattutto al Centro-Nord.

Un’estate come quelle degli anni ’80

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, l’attuale situazione climatica ricorda le estati italiane di qualche decennio fa, caratterizzate da giornate limpide e temperature piacevoli. Questo clima permette a chi soffre il caldo di godersi le ore centrali della giornata senza rischi per la salute. Nella Pianura Padana, le temperature minime notturne possono scendere fino a 10°C, un fenomeno inusuale rispetto ai giorni precedenti. La serenità del clima attuale è quindi un’opportunità rara per apprezzare l’estate senza le preoccupazioni legate alle temperature estreme.

Previsioni meteo fino a venerdì 11 luglio

Le previsioni indicano che il meteo rimarrà stabile fino alla fine della settimana. Gran parte del territorio nazionale vedrà un cielo sereno o poco nuvoloso, mentre qualche rovescio isolato potrebbe verificarsi lungo le coste adriatiche. Le città più calde, come Catania e Firenze, raggiungeranno i 32°C, molto al di sotto dei picchi di 37-38°C registrati nelle recenti ondate di calore. Venerdì 11 luglio, il clima resterà piacevole su tutta la Penisola, con l’eccezione di possibili temporali pomeridiani sul Triveneto.

Attenzione al weekend: possibili cambiamenti meteorologici

Nonostante la stabilità climatica della settimana, è necessario prestare attenzione al weekend. Una perturbazione in formazione sull’Europa centrale potrebbe portare temporali, specialmente domenica, in alcune aree del Centro-Nord. Questa tendenza dovrà essere monitorata nei prossimi aggiornamenti meteo. Nel frattempo, l’anticiclone che staziona sull’Italia continua a garantire bel tempo senza eccessi termici, offrendo un’occasione ideale per vivere l’estate in modo sereno e spensierato, proprio come una volta.