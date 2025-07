La barista Giulia Ruscelli di Forlì fa il miglior caffè d’Italia. È lei, professionista del settore da 14 anni, ad aver vinto il premio Espresso Italiano Champion 2025 assegnato dall’Istituto Espresso Italiano. La premiazione si è tenuta a Conegliano Veneto, dove Ruscelli si è aggiudicata il titolo di migliore barista in tema di espresso e cappuccino italiani: è la prima donna italiana in assoluto a vincere questa competizione nazionale.

Il miglior caffè d’Italia è di Giulia Ruscelli a Forlì

Nella sede di Dersut, socio dell’Istituto Espresso Italiano, la barista romagnola ha battuto altri undici professionisti internazionali in gara. Ruscelli ha tarato la sua attrezzatura (la macchina Rancilio classe 20 Asb e il macinadosatore Eureka Atom 20W con sistema acqua Brita) nel tempo record di soli 11 minuti. Inoltre, ha dimostrato alla giuria di sapere preparare quattro espressi e quattro cappuccini.

Il barista veneziano Tianyu Wang, detto Andrea, è arrivato al secondo posto, mentre Matteo Colzani di Seregno si è piazzato sul gradino più basso del podio. Quarto posto per Luca Cellizza di Roma. Chi vuole gustare l’espresso e il cappuccino preparati da Giulia Ruscelli deve andare al Bar Pasticceria Lovo di Forlì in Piazza Saffi, nei locali dell’ex Caffè Ceccarelli. Nel menu c’è di tutto, da americano, americano soffiato e decaffeinato a moccaccino, orzo, ginseng, iced caramel latte, caffè corretto, shakerato, con panna e con gelato.

L’espresso di Giulia Ruscelli è da campionessa

Negli ultimi quattro anni, Giulia si è specializzata nella latte art, la tecnica che prevede di utilizzare la schiuma di latte per creare affascinanti e suggestivi disegni che galleggiano sulla superficie di una calda tazzina di caffè o cappuccino. Nata in Italia negli anni Ottanta grazie al barista Luigi Lupi e al suo maestro Pietro Merlo, la latte art è ormai di tendenza e i disegni che appaiono in tazza sono sempre più accurati, geometrici e creativi.

“È la mia prima gara e non mi aspettavo assolutamente di vincere, neanche di arrivare in finale – ha raccontato Ruscelli alla fine della competizione –. Il motivo per la quale ho scelto di essere qui era crescere a livello personale e lavorativo, e per conoscere un ambiente diverso dove ci sono tutti esperti e appassionati di caffè”.

Bar Lovo Pasticceria: a Forlì il miglior caffè

Dopo aver battuto gli undici concorrenti della semifinale del 24 giugno, Giulia ha avuto la meglio sui tre colleghi finalisti della gara. Tutti i partecipanti si sono qualificati tramite le selezioni regionali che si sono svolte nei mesi scorsi. La barista ha trionfato con una miscela di Mokador e ha dedicato la vittoria a sua figlia Gemma.

“Ho iniziato facendo le stagioni al mare e ho scoperto l’amore per questo lavoro che mi permette di stare a contatto con le persone; mi sono trovata a mio agio fin da subito e così ho deciso di approfondire il mondo del caffè – ha aggiunto la barista di Lovo –. Oggi ho 30 anni, ricordo ancora il mio primissimo corso di caffetteria con Iuri Grandini, formatore di Forlì. Mi ero stancata di dare sempre lo stesso servizio e volevo offrire un qualcosa di più sfruttando la tecnica della latte art che nella mia città è ancora poco conosciuta. Iuri ha visto in me delle doti su cui investire e così ho continuato a seguire corsi di formazione”.