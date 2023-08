A stilare la classifica è stata la società di ricerca e consulenza Great Place to Work Italia che si occupa proprio di analisi sul tema. Tra i parametri presi in considerazione nella classifica delle migliori aziende del Sud Italia ci sono equità, benefit e fiducia. A spiccare, tra i primi posti, ci sono soprattutto piccole e medie imprese che battono perfino aziende similari al Centro e al Nord. A primeggiare è Galileolife, azienda di Lecce.

Quali sono le migliori aziende del Sud Italia

Il primo posto della classifica spetta all’azienda del settore farmaceutico Galileolife della provincia di Lecce. Seguono al secondo e terzo posto della classifica in questione due aziende dell’Abruzzo: Nebulab e Novidis che operano nel settore dell’Information Technology (It). I posti seguenti sono occupati da ACSoftware, azienda della Calabria, P.A Advice e UnoBravo della Campania. Quest’ultima, in particolare, opera nel settore psicologico e di psicoterapia online. Ancora, è Prestiter del Molise ad occupare il successivo posto nella classifica seguita poi da Andriani in Puglia del settore della manifattura.

Un gruppo di lavoro motivato

Tutti i dati della ricerca

Le migliori aziende rilevate dall’indagine hanno tutte meno di 500 dipendenti. I lavoratori coinvolti nello studio sono per il 60% uomini. Nella maggior parte dei casi si è trattato di persone tra i 35 e i 44 anni. La classifica, che si aggiunge a quella sulle migliori aziende d’Italia, ha fatto emergere che aspetti come equità e orgoglio delle imprese del Sud hanno raccolto risposte positive per l’85 e 90% dei dipendenti. Inoltre il parametro della soddisfazione generale è risultato maggiore al Sud (93%) rispetto alla stessa indagine svolta al Nord (90%).

Delle aziende del Sud vengono apprezzati, poi, aspetti come l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, la meritocrazia e l’innovazione. Per quanto riguarda invece le aziende del Nord le valutazioni migliori hanno riguardato aspetti come la comunicazione, benefit aziendali e coinvolgimento dei collaboratori nelle scelte operative. In generale l’ascolto dei dipendenti risulta essere la chiave fondamentale per una cultura del lavoro positiva.

