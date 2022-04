Il Great Place to Work Italia, anche per il 2022, ha stilato la classifica delle migliori aziende in Italia in cui lavorare. Sono ben 60 le società che si sono distinte, molte delle quali appartenenti al settore informatico e farmaceutico. Da Cisco, presente nella lista per il settimo anno consecutivo, a Salesforce, che resta nella medesima posizione dello stesso anno.

Italia: quali sono le migliori aziende dove lavorare?

La Best Workplaces Italia, classifica sulle migliori aziende dove lavorare in Italia, stilata dalla società Great Place to Work Italia, è stata resa pubblica anche per il 2022. Nella categoria con oltre 500 dipendenti, al primo posto troviamo una multinazionale del settore informatico, ovvero Micron Semiconductor Italia. In seconda e terza posizione, invece, ci sono rispettivamente American Express Italia e da Abb Vie Italia, entrambe attività biofarmaceutiche. Spostandosi nella categoria con numero di dipendenti compreso tra 150 e 499, il podio è composto da sole aziende del settore informatico. Al primo, secondo e terzo posto ci sono rispettivamente Cisco Systems Italy, Bending Spoons e Salesforce. Cisco, nello specifico, è presente nella classifica delle migliori aziende in Italia da ben 7 anni consecutivi.

Per quel che riguarda le imprese con numero di lavoratori tra 50 e 149, la prima posizione è ancora una volta dell’impresa Biogen Italia, che si occupa di biotecnologie e prodotti farmaceutici. Subito dopo troviamo: Sidea Group del settore informatico e Insight Technology Solutions, attività di servizi e assistenza per computer. Infine, tra le aziende con collaboratori tra 10 e 49 persone, abbiamo: Fluentify, che si dedica a istruzione e formazione, Nebulab del settore informatico e consulenza IT e, al terzo posto, Storeis, società di consulenza e-commerce e retail.

Classifica Best Workplaces Italia 2022 divisa per settori

Di seguito, la classifica Best Workplaces Italia 2022 sulle aziende con più di 500 dipendenti:

Micron Semiconductor Italia S.r.l. American Express Italia AbbVie Italia ConTe.it assicurazioni Hilton Esprinet Italia Kiabi Italia illimity Danone Nutricia Società Benefit DHL Express Santander Consumer Bank S.p.A. Lilly Italia

Classifica aziende con dipendenti tra 150 e 499:

Cisco Systems Italy srl Bending Spoons Salesforce Webranking Stryker Italia srl SU Gruppo Assimoco Ingram Micro S.r.l. Sorgenia Vianova SpA AXL S.p.a. Andriani SpA Società Benefit SC Johnson Italy Unox SpA Cofidis Italia S.p.A. ICONSULTING S.p.A.

Classifica aziende con dipendenti tra 50 e 149:

Biogen Italia S.r.l. Sidea Group S.r.l. Insight Technology Solutions S.R.L. Skylabs S.r.l. W.L. Gore & Associati Srl Reverse SpA Wide Group Portolano Cavallo Ipsen Prestiter S.p.a. Experian Italia S.p.A. Mia-Platform Banca Progetto P.A. Advice S.p.A. Deghi S.p.A.

Classifica aziende con dipendenti tra 10 e 49:

Fluentify Nebulab S.r.l. Stories Fiabilis Consulting Group Italia S.r.l. auxiell S.p.a. Accuracy Auditel S.r.l. Lhub S.r.l. Cleafy S.p.A. GDS Communicaion S.r.l. a socio unico Cadence Design Systems Ventiseidieci S.r.l. The Language Grid Trek Bicycle Italia ADACI/ADACI FORMANAGEMENT

Riproduzione riservata © 2022 - LEO