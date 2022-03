Cosa c’è di meglio di un buon gelato fresco per affrontare la calura estiva che è alle porte? Lo sa bene anche Il Gambero Rosso che ha stilato una lista delle migliori gelaterie d’Italia per il 2022. In totale, ne contiamo 461, di cui ben 61 sono state premiate con Tre Coni, il massimo del riconoscimento da parte degli ispettori, preposti a valutarne la qualità del gelato, il servizio offerto nonché il servizio offerto alla clientela.

Gelateria d’Italia 2022: le migliori in Italia

Si va sempre di più verso un mercato che punta alla sostenibilità, fornendo ai clienti prodotti sia dai gusti classici – come il cioccolato – sia in versioni particolari, senza zucchero, con fiori erbe e spezie, ma anche gelati adatti a chi soffre di intolleranze alimentari, poiché privi di lattosio, glutine e uova. Il tutto intriso di professionalità e tradizione, caratteristiche che si fondono, perfettamente, a ingredienti territoriali e naturali.

La lista delle gelaterie italiane premiate con i Tre Coni

Di seguito, vi elenchiamo le gelaterie migliori, premiate con Tre Coni per il 2022, individuate da Il Gambero Rosso, presso le quali poter assaggiare gelati tradizionali o creazioni più particolari, che sfruttano le eccellenze territoriali e regionali per un prodotto unico e delizioso. Eccole suddivise per regione:

Piemonte

– Canelin | Acqui Terme

– Marco Serra Gelatiere | Carignano

– Gelati d’Antan | Torino

– Mara dei Boschi | Torino

– Casa Marchetti | Torino

– Nivà | Torino

– Ottimo! Buono non basta | Torino

– La Tosca | Torino

– Soban |Valenza

Liguria

– Cremeria Spinola | Chiavari

– Profumo| Genova

Lombardia

– La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo

– Il Dolce Sogno | Busto Arsizio

– Oasi American Bar | Fara Gera D’Adda

– Artico | Milano

– Ciacco | Milano

– Crema | Milano

– Lo Gnomo Gelato | Milano

– Paganelli | Milano

– Pavé – Gelati & Granite | Milano

– Terra Gelato | Milano nuovo ingresso

– Chantilly | Moglia

– L’Albero dei gelati | Monza

– Pallini | Seregno – Nuovo ingresso

– VeroLatte | Vigevano

Veneto

– Gelateria Naturale Scaldaferro | Dolo

– Golosi di Natura | Gazzo

– Chocolat | Mestre

– Gelateria Marisa | San Giorgio delle Pertiche

– Dassie – Vero Gelato Artigiano | Treviso

– Zeno Gelato e Cioccolato| Verona

– Friuli-Venezia Giulia

– Timballo | Udine

Emilia-Romagna

– Cremeria Santo Stefano | Bologna

– Cremeria Scirocco | Bologna

– Stefino | Bologna

– Bloom | Modena

– Ciacco | Parma

– Cremeria Capolinea | Reggio Emilia

– Sanelli | Salsomaggiore Terme

– Il Teatro del Gelato | Sant’agostino

Toscana

– Gelateria della Passera | Firenze

– Chiccheria | Grosseto

– De’ Coltelli | Pisa

– Dondoli | San Gimignano

Marche

– Paolo Brunelli | Senigallia

Lazio

– Gretel Factory | Formia

– Greed Avidi di Gelato | Frascati

– Fatamorgana | Roma NUOVO INGRESSO

– La Gourmandise | Roma

– Otaleg! | Roma

– Stefano Ferrara Gelato Lab | Roma

– Torcè | Roma

Abruzzo

– Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato | L’Aquila

Campania

– Di Matteo | Torchiara

– Cremeria Gabriele | Vico Equense

Puglia

– G&co | Tricase

Basilicata

– Emilio | Maratea

– Officine del gusto | Pignola – nuovo ingresso

Sicilia

– Cappadonia Gelati | Palermo

Sardegna

– I Fenu Gelateria e Pasticceria | Cagliari

– Dolci Sfizi | Macomer

