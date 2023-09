La nave Life Support di Emergency con a bordo 28 migranti siriani e libici, salvati nelle acque del Mediterraneo, è attraccata al porto di Ravenna. Tra i naufraghi sbarcati in Italia c’è anche una coppia di neosposi partiti da Damasco. Ora che sono sani e salvi, Emanuele Nannini, il capo missione della nave, ha definito quest’incredibile avventura “la loro luna di miele”.

Migranti, coppia neosposi a bordo di Life Support

I due giovani migranti siriani si sono sposati a fine maggio e un mese dopo hanno deciso di raggiungere l’Europa per costruire insieme un futuro migliore, lontano dalla guerra civile che dal 2011 sta distruggendo il loro Paese. Grazie ai soldi che hanno ricevuto in regalo in occasione delle nozze, hanno organizzato la traversata.

Il sogno della coppia è arrivare in Germania per ricongiungersi ai genitori di lui, che vivono lì da tempo. I ragazzi, sulla trentina, hanno viaggiato in auto da Damasco fino al Libano, poi sono passati per l’Egitto e sono entrati in Libia, dove sono rimasti bloccati per un mese. Da quel momento il viaggio di nozze si è trasformato in un’odissea di 740 miglia.

Nel 2022 nel Mediterraneo centrale sono morte 1518 persone

L’imbarcazione, un gommone sovraccarico e con il motore in avaria, con 28 persone a bordo (tra cui 8 bambini) quasi tutte siriane, è naufragata mentre stava tentando l’attraversata del Mediterraneo. In zona Sar maltese, diventata tristemente nota come il cimitero dei migranti, è intervenuta Life Support che ha soccorso e portato i passeggeri in salvo a Porto Corsini.

“A bordo – spiegano dall’equipaggio di Emergency – ci sono state molte difficoltà legate al meteo e alla lunga navigazione nell’Adriatico. Ci sono stati momenti con onde molto alte, un viaggio intenso e per risollevare un po’ il morale delle persone abbiamo preparato la torta nuziale condivisa con tutti”.

Life Support, nave di Emergency festeggia neosposi

Il festeggiamento improvvisato per la coppia di giovani sposi ha funzionato: le condizioni generali del gruppo sono buone. Ora i 28 profughi saranno tutti trasferiti a Fognano di Brisighella: la struttura delle suore domenicane del Santissimo Sacramento, contrattualizzata con la cooperativa Acquacheta di Forlì, è pronta ad accoglierli.

Quanto ai neosposi, lei è appassionata di illustrazione e vorrebbe approfondire questo ambito, mentre lui punta a terminare gli studi di medicina. “Quando sono sbarcati – fanno sapere dall’equipaggio – stavano bene, si sono dati forza nei momenti più difficili, in particolare quando il gommone è rimasto fermo in mezzo al Mediterraneo, al buio. Oggi erano sollevati per essere arrivati in Italia, speranzosi di poter raggiungere i familiari in Germania. Ma cosa succederà dopo è per loro una grande incognita”.

