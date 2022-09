Milano ritorna ad essere la capitale del cibo. Dopo i due anni di pandemia e di arresto di qualsiasi attività, comprese quelle della ristorazione, il Gambero Rosso ritorna a stilare la sua lista di migliori locali e chef presso cui andare per sedersi a tavola e godersi tutta la bontà della cucina italiana in Lombardia. Ecco i 20 ristoranti presenti nella guida 2023.

Gambero Rosso 2023: i migliori ristoranti della Lombardia

La lista dei migliori ristoranti della Lombardia, stilata da Gambero Rosso per il 2023, vede in pole position Cracco in Galleria a Milano, che offre un ambiente raffinato e una cucina creativa.

Gambero Rosso 2023: migliori ristoranti della Lombardia

Il ristorante dello chef è seguito da Da Vittorio a Brusaporto, un posto elegante e e chic. Troviamo, poi, Seta by Antonio Guida, che rappresenta il fine dining del Mandarin Hotel. C’è, poi, D’O a Cornaredo di Davide Oldani. Enrico Bartolini Mude Restaurant dello chef toscano, che rappresenta il miglior ristorante italiano ubicato in un museo.

Seguono, poi, Dal Pecatore a Canneto sull’Oglio, Berton a Milano, Miramonti L’Altro a Concesio, Lido 84 a Gardone Riviera, Donizetti a Bergamo Alta.

Altri dieci ristoranti di punta del territorio lombardo

La lista continua con altri dieci grandi nomi della ristorazione lombarda. Scopriamo, infatti, che in lista ci sono anche

Liz Cantina e Cucina a Milano, Lanzani Bottega & Bistrot a Brescia, Gong Oriental Attitude a Milano, Iyo Experience, anch’esso situato nella capoluogo lombardo, insieme a Wicky’s.

La lista del Gambero Rosso si arricchisce, poi, con Caffè la Crepa a Isola Dovarese, La Madia a Brione, Osteria del Treno a Milano, Trippa, sempre a Milano e Osteria della Villetta a Palazzolo sull’Oglio.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO